La Serie A riparte con il turno infrasettimanale della 9ª giornata: giovedì 29 ottobre le due squadre della zona centro-meridionale si incontreranno allo Stadio Benito Stirpe. I ciociari, guidati da Massimiliano Alvini, cercano di riscattarsi dopo il pareggio 4-4 contro l’Atalanta, mentre i salentini, sotto le direttive di Eusebio Di Francesco, vogliono rimontare la sconfitta 0-2 inflitta dalla Juventus.

Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, sia in chiaro che tramite le piattaforme digitali. Chi possiede un abbonamento può guardare la partita dal proprio smart-tv, dal decoder Sky Q o direttamente dall’app su smartphone e tablet. Il canale a pagamento è disponibile a 5 €, garantendo la copertura di tutti i 10 incontri della giornata.

Orari, canali e modalità di visione

La gara è fissata per le 18.30 di giovedì 29 ottobre. DAZN propone il live streaming attraverso l’app dedicata, la versione web e il canale DAZN su Sky. Per gli utenti che hanno attivato il servizio tramite Sky, basterà selezionare il canale a pagamento presente nella guida. Chi preferisce il video on-demand troverà il replay nella sezione “partite della settimana” entro 24 ore dalla chiusura del match.

Probabili formazioni e primo sguardo tattico

Secondo le ultime indicazioni, il Frosinone schiererà un 4-2-3-1 con Palmisani tra i pali, la difesa composta da Oyono, Calvani, Monterisi e Bracaglia, il centrocampo formato da Calò, Masini e il trequartista Ghedjemis, supportato da Schmid e Kvernadze, mentre Raimondo chiuderà a punta. Il Lecce dovrebbe partire con un 4-3-3: Falcone tra i pali, difesa a quattro con Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo; centrocampo con Kaba, Ngom e Maleh; attacco formato da N’Dri, Geubbels e Fatah.

Condizioni fisiche e assenze rilevanti

Il tecnico Di Francesco ha segnalato una lieve indisponibilità di Tiago Gabriel per un problema al ginocchio, ma spera di poterlo includere nella rosa di partenza. Dall’altra parte, il Frosinone non riporta grosse assenze, sebbene la squadra abbia dovuto gestire la fatica accumulata dopo il match ad alta intensità contro l’Atalanta.

Le parole di Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta contro la Juventus

Nel post-match contro la Juventus, Di Francesco ha ammesso di aver sbagliato alcune scelte tattiche, soprattutto per quanto riguarda la formazione del secondo tempo. “Se avessi cambiato il modulo a intervallo, forse avremmo fatto meglio”, ha dichiarato, evidenziando la necessità di una maggiore aggressività offensiva e una migliore gestione dell’ampiezza difensiva avversaria.

Il tecnico ha inoltre spiegato il motivo della sostituzione di un centrocampista con un difensore, una mossa pensata per migliorare la solidità di zona. Tuttavia, ha riconosciuto la mancanza di giocatori d’attacco in grado di creare un “quinto” efficace, citando N’Dri e Fatah come opzioni potenzialmente decisive.

Di Francesco ha concluso sottolineando che, nonostante la sconfitta, la squadra sta crescendo e sta aumentando il proprio tasso di pericolosità contro le grandi realtà. Resta però l’obiettivo di migliorare l’attenzione nei particolari, soprattutto nella gestione dei momenti chiave come il primo gol subito contro la Juventus.