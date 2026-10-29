La sesta puntata di Tale e Quale Show ha offerto un mix di sfide vocali e imitazioni che ha tenuto incollati gli spettatori. Il format prevede che i concorrenti interpreti le canzoni più famose di artisti internazionali, cercando di riprodurre non solo la melodia ma anche il timbro e le sfumature vocali dell’originale. In questa serata, la prova più ardua è stata affidata a Selma, chiamata a rendere omaggio a una delle voci più eleganti della musica pop.

Selma conquista la serata con Dionne Warwick

L’interprete ha scelto di interpretare Dionne Warwick, una cantante il cui timbro è noto per la morbidezza vellutata e la capacità di trasmettere emozioni profonde. Selma ha evitato la trappola della mera caricatura, concentrandosi invece su dettagli come la leggera vibrato e la delicatezza delle frasi.

Il risultato è stato un interpretazione che ha subito suscitato applausi da parte del pubblico.

Il giudizio di Malgioglio e la reazione del pubblico

Il critico Cristiano Malgioglio ha elogiato la performance, sottolineando la fedeltà al timbro originale, ma ha osservato che mancava ancora un pizzico del velluto tipico della voce di Warwick.

Nonostante il consiglio, la standing ovation dello studio ha confermato la superiorità di Selma, che ha concluso la serata al primo posto con ben 86 punti, superando di quattro i più vicini.

Gli altri contendenti: Andrea Perroni a misura di Amedeo Minghi e la graduatoria completa

Il secondo posto è arrivato a Andrea Perroni, che ha interpretato Amedeo Minghi con il brano “1950”. La scelta è stata particolarmente significativa per il concorrente, che ha raccontato di aver vissuto quei momenti in famiglia. La sua voce profonda e controllata ha colpito i presenti, regalando un’altra standing ovation. Anche Malgioglio, pur seduto, è stato visibilmente commosso, con gli occhi lucidi durante l’esibizione.

Classifica finale e punteggi

Il risultato complessivo è stato il seguente:

Selma – Dionne Warwick: 86 punti

86 punti Andrea Perroni – Amedeo Minghi: 82 punti

82 punti Roberta Morise – Bonnie Tyler: 73 punti

73 punti Maddalena Corvaglia – Fiordaliso: 58 punti

58 punti Vladimir Randazzo – Tony Hadley: 58 punti

58 punti Jasmine Carrisi – Elettra Lamborghini: 48 punti

48 punti Max Paiella – Jovanotti: 47 punti

47 punti Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – Dracula e Morticia: 45 punti

45 punti Anna Pettinelli – Gloria Estefan: 41 punti

41 punti Stefano Meloccaro – Fiorello: 39 punti

39 punti Paola Perego – Max Pezzali: 37 punti

Le performance hanno mostrato una varietà di approcci: da chi ha saputo ricreare la magia dell’artista originale, a chi ha optato per una versione più leggera, quasi comica. Il pubblico ha premiato la fedeltà e l’emozione, confermando che la vera sfida di Tale e Quale Show non è solo imitare, ma trasmettere l’essenza dell’artista.