Le tensioni tra Washington e Teheran sono tornate a dominare i titoli internazionali dopo una serie di scambi verbali accesi e un tentativo di riavviare i negoziati avviato da J.D. Vance, senatore repubblicano degli Stati Uniti.

Nel frattempo, il presidente Donald Trump ha scandito la sua ultima apparizione pubblica con avvertimenti riguardo a un missile iraniano capace di raggiungere l’Europa, aggiungendo la possibilità di bombardare città costiere americane come San Diego e Los Angeles.

La retorica bellicosa si inserisce in un contesto di negoziati stagnanti e di richieste iraniane ancora non soddisfatte.

La missiva di J.D. Vance a Mohsen Rezaei

Il senatore J.D. Vance ha inviato una lettera al Segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, Mohsen Rezaei, su indicazione di Donald Trump.

L’obiettivo dichiarato era quello di riattivare i canali diplomatici interrotti, sperando che un dialogo diretto con la fazione più conservatrice di Teheran potesse produrre risultati concreti.

Il ruolo di Donald Trump nella comunicazione

Secondo le informazioni emerse, Trump ha personalmente autorizzato la corrispondenza, credendo che un contatto con i leader più duri dell’Iran potesse creare le premesse per una possibile riduzione delle ostilità.

La strategia rispecchia la convinzione di alcuni funzionari statunitensi secondo cui un dialogo con la linea dura iraniana possa aprire nuove aperture diplomatiche rispetto ai tradizionali percorsi mediati da paesi regionali.

Dichiarazioni di Mojtaba Khamenei e le richieste iraniane

Durante un incontro tra Mojtaba Khamenei, nuovo Guida Supremo dell’Iran, e Mohsen Rezaei, è stata ribadita la volontà di porre fine al conflitto definito come una situazione di “né guerra né pace”. Khamenei ha sottolineato l’esigenza di proteggere gli interessi nazionali, mantenere l’unità interna e rafforzare i legami con gli Stati amici, oltre a mantenere il controllo sul Stretto di Hormuz, una via strategica per le forniture mondiali di petrolio e gas.

Le richieste di Teheran includono la cessazione totale delle ostilità, lo sblocco dei beni iraniani e la revoca del blocco navale americano. Gli Stati Uniti, d’altro canto, rimangono fermi nella richiesta di limitare le capacità nucleari dell’Iran, mantenendo così un divario sostanziale tra le due parti.

Minacce missilistiche di Trump e la retorica di guerra

Il 26 ottobre, durante un comizio elettorale in Mississippi, Trump ha affermato che l’Iran possiede un missile che “ha praticamente raggiunto l’Europa” e ha suggerito che Teheran potrebbe colpire città americane, tra cui San Diego e Los Angeles. Il presidente ha inoltre dichiarato di essere insoddisfatto del cessate-fire attuale, insinuando che la pace sarebbe stata possibile solo grazie alla deterrenza delle armi iraniane.

Queste dichiarazioni arrivano in un momento in cui le autorità iraniane continuano a chiedere il rispetto delle loro condizioni per porre fine alle ostilità. La retorica di Trump, unita alle minacce di utilizzo di armamenti a lunga gittata, ha alimentato una tensione crescente intorno allo Stretto di Hormuz, dove un eventuale conflitto potrebbe avere ripercussioni globali sul mercato energetico.

In assenza di segnali concreti di un compromesso, la prospettiva di un accordo rimane incerta. Le parti sembrano ancora ancorate alle proprie richieste chiave, e le recenti dichiarazioni aggressive di Washington aumentano il rischio di un’escalation militare che potrebbe coinvolgere non solo gli Stati Uniti e l’Iran, ma anche gli alleati regionali.