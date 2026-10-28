Il Codacons ha nuovamente puntato i riflettori su Mediaset, questa volta per la gestione del televoto del Grande Fratello Vip. Dopo aver chiesto lo stop a Temptation Island pochi mesi fa, l’associazione ha sporto un esposto all’Autorità per le Comunicazioni (Agcom) chiedendo l’annullamento della votazione trasmessa nella puntata del 26 ottobre.

L’episodio in questione ha visto contrapposti Alex Belli, Alessandro Roncaccia, Marina La Rosa e Valeria Marini, con quest’ultima al centro della minaccia di eliminazione.

Il televoto ha richiesto agli spettatori di inviare SMS a pagamento, ma il Codacons sostiene che la dinamica della sfida fosse stata preconfezionata e non spontanea.

Il ricorso del Codacons all’Agcom

Nel comunicato ufficiale, l’associazione ha definito inaccettabile far pagare ai telespettatori un voto su una “dinamica costruita a tavolino”. Secondo il Codacons, la tensione tra Roncaccia e Belli sarebbe stata il risultato di un accordo preliminare, non di un confronto genuino.

L’esposto chiede alla autorità di aprire un’indagine per verificare possibili irregolarità e di valutare eventuali sanzioni contro Mediaset.

Le dichiarazioni di Alessandro Roncaccia

Roncaccia ha raccontato a Marina La Rosa, nella notte tra il 23 e il 24 ottobre, che Belli gli aveva proposto un “dissing tra maschi alfa”. Il concorrente ha dichiarato di aver accettato il confronto pensando fosse una battuta, ma ha poi constatato che la discussione era stata trasmessa in diretta, con l’intervento di Selvaggia Lucarelli, la quale ha definito Belli “un concorrente da quattro soldi”.

Le richieste di rimborso e le possibili sanzioni

Il Codacons ha formalmente sollecitato Canale 5 a annullare il televoto del 26 ottobre e a restituire agli utenti le somme pagate tramite SMS. L’associazione accusa Mediaset di aver ingannato la buona fede dei consumatori, provocando un danno economico a chi ha speso denaro per influenzare l’eliminazione.

Qualora Agcom decidesse di avviare un’inchiesta, le conseguenze potrebbero includere multe per violazione delle norme sulla trasparenza del televoto. Inoltre, una sentenza sfavorevole potrebbe costringere Mediaset a rivedere le proprie pratiche di interazione con il pubblico, imponendo maggiore chiarezza su come vengono generate le situazioni di conflitto nei reality.

Riflessi sul futuro dei reality italiani

Il caso evidenzia una tensione crescente tra la ricerca di contenuti drammatici e la tutela dei diritti dei consumatori. Se le accuse dovessero risultare fondate, il panorama televisivo potrebbe dover adottare regole più stringenti per garantire che le sfide tra concorrenti siano realmente spontanee.

Nel frattempo, il pubblico resta in attesa di una risposta ufficiale da parte di Mediaset e di eventuali provvedimenti da Agcom. La vicenda potrebbe diventare un punto di riferimento per future discussioni sulla trasparenza dei meccanismi di televoto nei programmi di intrattenimento.