La Commissione europea ha illustrato una proposta che affiderebbe a Frontex nuovi strumenti per analizzare i social e notificare contenuti illegali, compresa la richiesta del riconoscimento come trusted flagger ai sensi del DSA.

Il 27 ottobre 2026 la Commissione europea ha presentato una proposta di riforma che amplia il mandato dell’agenzia di frontiera Frontex. L’intervento riguarda sia la gestione delle operazioni di rimpatrio sia strumenti di intelligence digitale: tra le novità più rilevanti c’è l’istituzione di funzioni dedicate all’analisi dei contenuti pubblici sui social network per individuare segnali collegati a movimenti migratori irregolari.

La motivazione fornita dalla Commissione evidenzia come i flussi informativi online possano influenzare dinamiche di passaggio delle frontiere esterne. Un episodio citato a supporto dell’impostazione è stato l’aumento repentino di attraversamenti nella città di Ceuta, dove in poche ore migliaia di persone hanno oltrepassato la linea di confine, mostrando il ruolo determinante della circolazione di informazioni in tempo reale.

Centro per la sorveglianza e la reazione ai contenuti online

La proposta prevede la creazione, all’interno di Frontex, di un centro per la sorveglianza e la reazione ai contenuti online dedicato all’analisi di post pubblici sui social media. Questo centro dovrebbe monitorare segnali e tendenze rilevanti per la protezione delle frontiere esterne dell’Unione, fornendo alert tempestivi per decisioni operative.

Il monitoraggio si concentrerebbe su contenuti accessibili pubblicamente, con l’obiettivo di rilevare sviluppi che possano tradursi in rischi per la sicurezza delle frontiere.

Ruolo operativo e limiti indicati

La Commissione ha sottolineato che l’attività proposta dovrà restare nell’ambito del mandato dell’agenzia e rispettare il quadro giuridico vigente. In particolare, il centro sarebbe chiamato a supportare le attività di contrasto all’immigrazione irregolare analizzando informazioni pubbliche e proponendo interventi mirati laddove emergessero contenuti connessi a rischi alle frontiere.

Interazione con il DSA e richiesta dello status di trusted flagger

Un elemento chiave della riforma è l’intenzione di far sì che Frontex possa operare come segnalatore di fiducia ai sensi del DSA (Digital Services Act). Questo status, assegnato dalle autorità nazionali competenti, consente a organizzazioni certificate di inviare notifiche su contenuti illegali che le piattaforme online devono trattare con priorità. La Commissione ha annunciato che l’agenzia presenterà domanda alle autorità nazionali di vigilanza digitale per ottenere tale riconoscimento.

Nel meccanismo previsto, Frontex potrà segnalare contenuti ritenuti illegali e, quando appropriato, chiedere alle autorità nazionali di emettere ordini che impongano alle piattaforme di rimuovere o fornire informazioni su quei contenuti. La procedura segue le norme del DSA che regolano il rapporto tra segnalatori qualificati, piattaforme e autorità pubbliche.

Dichiarazioni ufficiali e aspettative

Henna Virkkunen, vice presidente della Commissione europea, ha illustrato alla stampa i punti principali della proposta spiegando che Frontex agirà nell’ambito del proprio mandato per l’identificazione e la segnalazione di contenuti che possono comportare rischi per la protezione delle frontiere. La Commissione ha evidenziato la necessità di strumenti adeguati per affrontare situazioni in cui la diffusione di informazioni online favorisca movimenti migratori improvvisi.

Secondo quanto comunicato, la domanda per lo status di trusted flagger sarà inoltrata alle autorità competenti e la Commissione prevede una valutazione favorevole grazie all’esperienza specialistica accumulata dall’agenzia nel settore della gestione delle frontiere.

Impatto operativo e questioni aperte

L’ampliamento dei compiti di Frontex solleva interrogativi pratici sul bilanciamento tra efficacia operativa e garanzie legali e di tutela dei diritti. L’integrazione di attività di monitoraggio dei social network con le operazioni di frontiera implica l’adozione di procedure chiare per la gestione delle segnalazioni e per il coordinamento con le autorità nazionali competenti, sia sul fronte dell’esecuzione delle azioni di rimpatrio che su quello delle richieste rivolte alle piattaforme digitali.

La proposta della Commissione rappresenta un passo verso una maggiore sinergia tra capacità operative tradizionali e strumenti digitali di intelligence, mantenendo al centro la necessità di conformità alle disposizioni del DSA e il coinvolgimento delle autorità nazionali di vigilanza digitale nella concessione dello status di trusted flagger.