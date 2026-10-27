Enrico Mentana rompe il silenzio dopo l’annuncio dell’addio al Tg La7, previsto per il 23 dicembre, e replica con toni polemici alle indiscrezioni sul suo futuro professionale. Il giornalista prende di mira chi ipotizza le ragioni della sua decisione e una possibile nuova destinazione.

L’addio al Tg La7 dopo 16 anni e il mistero sul futuro: cosa ha detto Mentana

L’annuncio della separazione dal Tg La7 è arrivato il 24 ottobre, durante la cerimonia del Premio giornalistico Franco Marchiaro, ad Alessandria, dove Mentana ha ricevuto il riconoscimento di Testimone dell’informazione 2026. Dopo aver ritirato il premio e scambiato alcune battute con il presidente della giuria, il direttore ha comunicato la data della sua ultima conduzione: «Il 23 dicembre lascio il Tg La7».

Una decisione inattesa, che segnerà la conclusione di un percorso durato 16 anni alla guida della testata, di cui è direttore dal 2010. Il giornalista ha anche spiegato, con una battuta, come intende trascorrere le festività: «Voglio passare il Natale in famiglia». Interrogato sulle prospettive successive, ha liquidato la questione con una risposta altrettanto sintetica: «Farò le vacanze di Natale».

Non ha invece fornito chiarimenti sull’eventualità di un ritorno a Mediaset, una delle ipotesi emerse dopo l’annuncio.

Enrico Mentana sbotta sui social dopo l’addio al Tg La7: “Dietrologi al quadrato”

Enrico Mentana torna pubblicamente dopo aver annunciato la fine della sua esperienza alla guida del Tg La7. Il direttore ha scelto i social per rispondere alle numerose ricostruzioni circolate negli ultimi giorni sul suo futuro professionale, contestando le ipotesi formulate da chi sembra conoscere già le ragioni della sua decisione e la destinazione successiva. In un post pubblicato su Facebook il 27 ottobre, il giornalista ha commentato con tono ironico e polemico le indiscrezioni, scrivendo: «Leggo con grande divertimento che molti fenomeni dei social spiegano dove andrò dopo La7 e soprattutto perché, per poi biasimare la scelta che si sono inventati».

Il messaggio si conclude con una stoccata rivolta a chi alimenta le ricostruzioni online senza avere informazioni certe: «Dietrologi al quadrato, senza un’esistenza fuori dal web, forti solo della loro faziosità: buona vita!». Parole con cui Mentana prende le distanze dalle supposizioni riguardanti sia la sua prossima destinazione lavorativa sia i motivi che lo hanno portato a lasciare il telegiornale. Al momento, infatti, il giornalista non ha indicato quale sarà il suo futuro dopo l’ultima conduzione, respingendo le ricostruzioni che gli attribuiscono decisioni mai annunciate ufficialmente.

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