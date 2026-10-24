Duro faccia a faccia al Grande Fratello Vip tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia, i quali si sono scambiati accuse e provocazioni. Si è sfiorata la rissa.

Momenti di grande tensione all’interno della casa del Grande Fratello Vip, con due concorrenti che sono stati protagonisti di un duro faccia a faccia, tanto che si è rischiata la rissa. Ma ecco nel dettaglio che cosa è successo.

Gf Vip, scontro e rissa sfiorata: “Svegliati, fuori da qui non gliene frega nulla di te”

Grande tensione all’interno della casa del Grande Fratello Vip, con due concorrenti protagonisti di un duro faccia a faccia. Ci è davvero mancato poco alla rissa. Stiamo parlando di Alex Belli e Alessandro Roncaccia. Durante infatti la puntata, i due si sono scambiati accuse e provocazioni. Il tutto è partito quando Roncaccia ha messo in dubbio le qualità professionali di Belli: “Fossi stato questo grande attorone, se campavi di cinema, a 45 anni non stavi qua a fare il Grande Fratello”.

Per rispondere l’attore ha tirato in ballo il rapporto tra Alessandro e Piera Meloni: “Quando uscirà di qui, di Piera non gliene fregherà assolutamente niente. Lo conosco bene, ho visto i programmi che ha fatto lui è una macchina da guerra. Nell’altro programma Roncaccia ci metteva un’ora a dare un bacio, non 11 puntate.

” Il riferimento è alla partecipazione del concorrente all’ultima edizione di “Italia Shore.”

Gf Vip, è scontro tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia: “Porta rispetto”

La discussione tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia è proseguita accendendosi ancora di più nel momento in cui Roncaccia ha tirato in ballo la famiglia di Belli: “Parla quello che è venuto qua a farsi la storia con la moglie a casa. Sei stato tu a fare questo, non sono stato io.” Il riferimento è alla liaision con Soleil Sorge. L’attore a questo punto: “Io ci sto ancora insieme con quella moglie e ho un figlio, porta rispetto non ti devi permettere.” A questo punto prima che possa scoppiare una rissa sono intervenuti gli altri concorrenti, con Ilary Blasi che dallo studio: “Va bene confrontarsi, esprimere le proprie opinioni, però arrivare così vicini alla violenza no. Io questo comportamento non lo voglio vedere.”