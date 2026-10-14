Alessandro Roncaccia nella bufera al Grande Fratello Vip per una frase sulla Calabria e le sopracciglia ad ali di gabbiano: sui social piovono critiche e c’è chi chiede la sua eliminazione.

Alessandro Roncaccia finisce nuovamente al centro delle polemiche al Grande Fratello Vip per una frase sulla Calabria pronunciata durante una conversazione in giardino. Le sue parole sulle sopracciglia ad ali di gabbiano hanno scatenato le reazioni degli utenti sui social, dividendo il pubblico tra critiche e tentativi di ridimensionare l’accaduto.

Le critiche dividono il pubblico, mentre continua il legame tra Roncaccia e Piera Meloni

Non è la prima volta che Alessandro finisce sotto i riflettori per le sue parole o per le dinamiche che lo coinvolgono. Nelle scorse settimane, il concorrente era stato al centro di discussioni per alcune espressioni pronunciate nella Casa, compresa una presunta bestemmia che aveva alimentato polemiche tra i fan del programma.

Parallelamente, resta particolarmente seguito il rapporto con Piera Meloni.

La vicinanza tra i due ha assunto maggiore rilevanza dopo la fine della relazione tra la concorrente e Gian Marco Ciaccia. Nelle ultime puntate, il legame tra Alessandro e Piera è stato al centro di confronti e riflessioni, senza che questo abbia ancora chiarito del tutto quale direzione prenderà il loro rapporto.

La nuova polemica arriva quindi in un momento in cui il concorrente è già tra i protagonisti più osservati di questa edizione.

Resta da capire se il commento sulla Calabria verrà ripreso e affrontato nel corso di una prossima puntata oppure se la discussione si esaurirà online, senza ulteriori sviluppi all’interno del reality.

Grande Fratello Vip, Alessandro Roncaccia nella bufera per una frase sulla Calabria

Il concorrente è finito nuovamente al centro delle critiche dopo una conversazione in giardino con alcuni coinquilini, durante la quale ha pronunciato una frase sulla Calabria che ha suscitato numerose reazioni negative sui social. Al centro della discussione, questa volta, non ci sono le dinamiche sentimentali con Piera Meloni, ma un commento sulle tendenze estetiche che diversi utenti hanno giudicato offensivo nei confronti dei calabresi.

L’episodio è avvenuto mentre Roncaccia chiacchierava con Federica Morello, Giacomo Gallani e Alessandro Varsi. Il gruppo stava parlando di aspetto fisico e cura personale quando il discorso si è spostato sulle sopracciglia ad ali di gabbiano. Proprio in quel momento, Alessandro ha fatto riferimento alla Calabria, sostenendo che questa particolare moda sarebbe ancora molto diffusa nella regione perché, a suo dire, «lì sono un po’ indietro».

Il filmato ha iniziato a circolare online, raccogliendo commenti critici soprattutto da parte di chi ha interpretato le parole del concorrente come un pregiudizio territoriale. Tra le risposte più pungenti pubblicate dagli utenti compare la frase: «Meglio avere le ali di gabbiano in faccia che un criceto al posto del cervello». Un’altra reazione particolarmente dura recita: «Talmente buzzurro e ignorante che si qualifica da solo, fuori!».

La vicenda ha riacceso il dibattito sul comportamento di Roncaccia nella Casa. Per alcuni telespettatori, l’uscita sulla Calabria rappresenterebbe l’ennesimo episodio di una serie di atteggiamenti poco apprezzati, mentre altri ritengono che la frase debba essere valutata considerando il contesto della conversazione. «Stava parlando solo di sopracciglia», ha osservato un utente. Le reazioni, dunque, restano contrastanti, anche se il filmato ha alimentato una nuova ondata di commenti negativi.

se roncaccia non mi piaceva, adesso giuro davvero di odiarlo, ma tutto bene? #GfVip https://t.co/tfpjAHnMmV — michelle 🐈‍⬛✨ (@aakichelle) October 13, 2026