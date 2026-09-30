Da alcuni mesi si parla di un possibile addio da parte di Enrico Mentana a La 7, col possibile ritorno del giornalista a Mediaset. Ma, cosa c’è di vero?

Enrico Mentana lascia La7?

Enrico Mentana è attualmente il direttore del Tg La 7, col contratto con l’emittente di Urbano Cairo in scadenza a dicembre 2026. Da mesi si susseguono le voci di un addio da parte del giornalista a La 7, il quale già da tempo aveva manifestato un certo malcontento, specie per la mancanza di pluralismo nella rete.

Ma, se Mentana lasciasse La 7 dove andrebbe?

“Perché no”: Enrico Mentana torna a Mediaset?

Il rinnovo pare lontano e pare sempre più probabile un addio da parte di Enrico Mentana a La 7. Il giornalista, come detto, si è lamentato per la mancanza di pluralismo nella rete chiedendo un cambio di linea editoriale, con Urbano Cairo che ha rimandato al mittente le accuse, affermando che la sua linea da editore è di lasciare libertà ai conduttori e ai giornalisti.

Da qui le voci di un possibile ritorno dunque di Mentana a Mediaset, anche se al momento non si sa per quale eventuale incarico. Aldo Cazzullo potrebbe invece prendere il suo posto a La 7.