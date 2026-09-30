Jakub Wiadr, 21enne polacco, è scomparso dopo una serata a Milano e il suo corpo è stato rinvenuto tra Gae Aulenti e la stazione Garibaldi.

Il giovane polacco Jakub Wiadr ventunenne, è scomparso nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 settembre a Milano, dopo aver lasciato il locale notturno JustMe, situato in viale Luigi Camoens nei pressi del Parco Sempione. L’ultima testimonianza lo colloca intorno alle 3.20, accompagnato da un amico, indossando una maglietta chiara, una camicia a quadri verde, pantaloncini di jeans e scarpe da ginnastica bianche.

La sua figura alta un metro novanta-cinque con capelli corti biondo scuro e occhi azzurro-verdi è stata descritta da chi lo ha visto per l’ultima volta.

Il ritrovamento: un corpo sotto la Torre Unicredit

Intorno alle ore 11 della mattina di mercoledì, alcuni passanti, tra cui due turisti danesi, hanno notato un corpo senza sensi all’ombra della Torre Unicredit, tra Piazza Gae Aulenti e la Stazione Garibaldi.

Il momento è stato subito segnalato al 112 e sul luogo sono intervenuti i soccorritori del 118, i Vigili del fuoco e la polizia di Stato con il supporto degli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia e della Società Scientifica.

Nonostante i tentativi di rianimazione, il giovane è stato dichiarato deceduto. Il corpo è stato identificato come quello di Jakub Wiadr, che indossava gli stessi vestiti descritti la sera precedente.

L’identificazione è ora in attesa dell’arrivo dei familiari per il riconoscimento della salma.

Le indagini: ricostruzione della caduta

Le prime analisi suggeriscono che la morte sia stata provocata da una caduta accidentale in un cavedio situato fra la zona pedonale di Gae Aulenti e il binario della Stazione Garibaldi. Secondo i rilievi preliminari, il ventunenne avrebbe superato una recinzione in legno, chiusa per lavori, e sarebbe finito nell’intercapedine portando con sé un pezzo di passamano in alluminio. Il supporto strutturale non avrebbe retto il suo peso, causando la caduta.

L’area è costantemente sorvegliata da diverse telecamere a circuito chiuso: una posizionata sulla ringhiera di un parcheggio privato di fronte al punto esatto della caduta, una sul palo della luce di Piazza Gae Aulenti e un’altra in fondo alle scale che conducono alla stazione. I detective delle forze dell’ordine stanno acquisendo i filmati per ricostruire con precisione i movimenti del giovane nei minuti precedenti l’incidente.

Prossimi sviluppi e reazioni

Le autorità hanno avviato le verifiche necessarie per comprendere se vi siano state violazioni di sicurezza nei lavori di chiusura dell’area. La polizia di Stato, in collaborazione con i Vigili del fuoco, ha promesso di pubblicare un aggiornamento non appena saranno disponibili ulteriori dettagli. Nel frattempo, la famiglia di Jakub, contattata tramite i canali Instagram LazzaRamo, ha chiesto rispetto della privacy e ha pubblicato i numeri di contatto (+48 733 568 731; +48 668 691 015; +48 783 990 959) per chiunque possa fornire informazioni aggiuntive.

Il caso ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e i turisti, che chiedono maggiore attenzione nella segnalazione di zone di lavoro pericolose. Restiamo in attesa di nuovi sviluppi dalle indagini della polizia di Stato e di eventuali misure preventive che possano evitare simili tragedie in futuro.