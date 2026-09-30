Un grave incidente sul lavoro ha sconvolto lo stabilimento Fincantieri di Ancona, dove una fiammata ha investito due operai durante il turno serale. Un 55enne è morto per le ustioni riportate, mentre un collega di 29 anni è rimasto gravemente ferito. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Incidente alla Fincantieri, due operai colpiti da una fiammata

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella tarda serata di martedì 29 settembre nello stabilimento Fincantieri di Ancona. Intorno alle 22.15, due operai di una ditta appaltatrice sono stati raggiunti da una violenta fiammata mentre erano impegnati in alcune lavorazioni a bordo di una nave, all’interno di un capannone.

Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice rosso. Le cause dell’accaduto non sono ancora state chiarite: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di una scintilla generata durante operazioni effettuate con cannello e acetilene.

Incidente alla Fincantieri, due operai colpiti da una fiammata: un morto e un operaio gravemente ustionato

Ad avere la peggio è stato un operaio tunisino di 55 anni, padre di famiglia, deceduto a causa delle gravissime ustioni riportate nell’incidente. L’altro lavoratore, un 29enne originario del Bangladesh e padre di due figli, ha riportato ustioni in diverse parti del corpo. Dopo le prime cure all’ospedale regionale di Ancona, è stato disposto il trasferimento al Centro Grandi ustionati di Pisa. Intanto, la Polmare sta cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto, mentre sul posto sono stati effettuati i rilievi della Polizia scientifica.

Di fronte allo stabilimento, Fiom, Fim e Uilm hanno proclamato otto ore di sciopero per ogni turno, comprese le ditte d’appalto. Fincantieri ha espresso cordoglio per la vittima e vicinanza al lavoratore ferito, assicurando la propria collaborazione alle autorità per chiarire la dinamica dell’incidente.