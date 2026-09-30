Questa mattina intorno alle ore 7.30 è stato trovato il cadavere di un uomo al Parco Montagna a Roma: sul corpo ferite d’arma da taglio. Indagini in corso, si sospetta l’omicidio.

Roma, trovato un cadavere nel parco Montagna: sul corpo ferite da taglio

Questa mattina, mercoledì 30 settembre 2026, intorno alle ore 07.30, è stato trovato il cadavere di un uomo nel parco Fabio Montagna, in via della Rustica, a Roma.

A dare l’allarme un passante che era a passeggio col cane. Sul posto sono giunti subito le autorità e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul corpo sarebbero state rinvenute ferite d’arma da taglio. Dalle prime informazioni pare che la vittima sia uno straniero.

Trovato un cadavere nel parco Montagna a Roma: ipotesi omicidio

Come visto il cadavere di un uomo, presumibilmente straniero, è stato trovato questa mattina al parco Montagna a Roma. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Sapienza e della Compagnia di Montesacro, che hanno dato il via alle indagini al fine di capire che cosa sia successo.

Viste le ferite d’arma da taglio sul corpo della vittima si ipotizza che si sia trattato di omicidio.