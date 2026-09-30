Momenti di panico a bordo di un volo da Dubai a Tel Aviv, con uno dei piloti cha pare volesse far schiantare l’aereo, con l’altro pilota che è riuscito a fermarlo. I dettagli.

Paura su un volo Dubai-Tel Aviv: cosa è successo

Non si sa ancora esattamente che cosa sia capitato a bordo del volo della FlyDubay da Dubai a Tel Aviv.

Pare che sia stata segnalata un’emergenza, per l’esattezza che sia stato inviato per un breve tempo un codice indicante un dirottamento. L’aereo sarebbe poi sceso a una quota sospetta per poi deviare la rotta verso l’Arabia Saudita. A riportare ciò diversi media israeliani. Due caccia dell’Aeronautica militare israeliana sarebbero dunque stati fatti decollare d’urgenza.

L’aereo è poi atterrato in Arabia Saudita nello scalo di Tabuk. A questo punto la compagnia aerea FlyDubai ha ufficialmente annunciato che “i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza. Non si è trattato di un incidente di sicurezza”. A riferirlo Channel 12.

Il pilota sarebbe di origine russa e il copilota di origine ucraina. Secondo invece le ricostruzioni fatte da altri media israeliani, uno dei piloti avrebbe tentato di far schiantare l’aereo prima che l’altro pilota intervenisse.

Paura su un volo Dubai-Tel Aviv: rissa tra i piloti, uno di loro avrebbe tentato di far schiantare aereo

“Ci sono stati momenti in cui eravamo certi che fosse la fine“, ha raccontato a Channel 12 uno dei passeggeri del volo della FlyDubai. “Abbiamo sentito urla e grida, poi abbiamo visto che la cabina di pilotaggio veniva aperta e c’era del sangue“. I dati dell’app di tracciamento voli Flightradar24 hanno documentato che l’aereo è sceso in breve tempo da un’altitudine di circa 34.000 piedi a circa 14.000 piedi. Come detto in precedenza, secondo indiscrezioni basate sulle testimonianze dei passeggeri a bordo, uno dei piloti avrebbe tentato di far schiantare il velivolo, venendo fermato dal secondo pilota con l’aiuto dei passeggeri. Parlando con Yedioth Ahronoth, alti funzionari del settore aeronautico israeliano riferiscono che non è ancora stata esclusa l’ipotesi di un incidente di sicurezza a bordo del volo. Questa la nota dell’ufficio di Netanyahu: “A seguito delle preoccupazioni relative a un incidente aereo, il primo ministro Netanyahu ha tenuto consultazioni sulla questione e sta monitorando attentamente gli sviluppi. L’incidente è attualmente sotto controllo e sono state messe in atto tutte le misure necessarie per garantire il rientro in sicurezza dei passeggeri israeliani in Israele”. Nelle prossime ore si saprà con più esattezza che cosa è successo.