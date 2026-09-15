Ferita da un proiettile in strada a Roma: chi è la vittima e indagini in corso

Ferita da un proiettile in strada a Roma: chi è la vittima e indagini in corso

Una donna di 50 anni è stata ferita al braccio da un colpo sparato probabilmente con un’arma ad aria compressa mentre camminava in via della Giuliana, nel quartiere Prati di Roma. I carabinieri indagano anche su altri episodi simili che avrebbero coinvolto donne nella stessa zona.

Altre donne sarebbero finite nel mirino: si cerca chi spara dalla finestra a Roma

Sul caso stanno lavorando i carabinieri della stazione Prati, impegnati a ricostruire la provenienza del colpo e a individuare il responsabile. L’episodio potrebbe infatti non essere isolato. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, negli ultimi giorni altre donne che percorrevano lo stesso tratto di via della Giuliana, distante circa 300 metri dal Vaticano, sarebbero state bersaglio di spari provenienti apparentemente da una finestra.

Restano ancora da chiarire sia le motivazioni sia l’identità dell’autore. Una testimone ha riferito che chi spara sembrerebbe prendere di mira esclusivamente le donne: “L’autore degli spari vuole colpire solo persone di sesso femminile. Ed è solo per un caso fortuito se nessuna è stata centrata, fino allo sfortunato episodio di oggi”.

Gli accertamenti proseguono per verificare eventuali collegamenti tra i diversi episodi e risalire al punto esatto da cui sarebbero partiti i colpi.

Donna colpita al braccio mentre cammina in via della Giuliana

Paura nel quartiere Prati di Roma, a poche centinaia di metri dalle mura del Vaticano, dove una donna di 50 anni è rimasta ferita a un braccio mentre percorreva via della Giuliana. La cinquantenne avrebbe improvvisamente avvertito un forte dolore alla spalla, accorgendosi poco dopo della presenza di sangue.

Il colpo, esploso con ogni probabilità da un’arma ad aria compressa o da una pistola a pallini, l’avrebbe raggiunta mentre passava davanti a un ristorante in quel momento ancora chiuso. Il proiettile, descritto come di forma simile a un fungo, sarebbe rimasto conficcato nella zona del tricipite del braccio sinistro: resta ancora da accertare il materiale, che potrebbe essere plastica dura, ceramica o piombo.

Secondo quanto riferito dall’AGI, la donna ferita sarebbe la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Dopo aver avvertito i carabinieri e non essendo disponibile un’ambulanza, la vittima avrebbe raggiunto in taxi il pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito, dove è stata sottoposta alle cure necessarie.