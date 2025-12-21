Una donna è stata colpita da un proiettile nel cuore della movida di Palermo. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica della sparatoria e individuare l’autore, acquisendo testimonianze e immagini di videosorveglianza.

Sparatoria in pieno centro a Palermo: ferita una donna

Come riportato da Il Giornale Di Sicilia, nella notte tra il 20 e il 21 dicembre, una donna di 33 anni, Valentina Peonio, è rimasta ferita da un colpo di arma da fuoco in piazza Nascè, cuore della movida palermitana.

L’episodio si è verificato intorno alle 2.30 e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi: la donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Villa Sofia, dove le sue condizioni, seppur serie, non desterebbero preoccupazioni per la vita.

Palermo, donna in gravi condizioni: colpita da un proiettile esploso da un’auto in fuga

Secondo le prime informazioni, la 33enne non sarebbe stata il bersaglio principale degli spari, ma una vittima collaterale di un raid compiuto da un’auto in fuga. La donna verrà ascoltata dagli investigatori nelle prossime ore per chiarire i dettagli dell’accaduto.

La dinamica della sparatoria è ancora in fase di ricostruzione. I colpi, probabilmente esplosi da un fucile a bordo di una Smart, hanno coinvolto anche due pedoni investiti durante la fuga del veicolo, che ha proseguito verso la zona nord della città facendo perdere le proprie tracce. Sul luogo sono intervenuti polizia e carabinieri per i rilievi e sono in corso verifiche delle immagini di videosorveglianza.

Gli investigatori non escludono alcuna pista, dal “proiettile vagante” a motivi legati a contrasti tra bande.