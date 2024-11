Un grave episodio di violenza si è verificato ieri sera, lunedì 18 novembre, in via Beccadelli, a Bagnoli, dove un giovane di 27 anni è stato ferito al ginocchio da un colpo di arma da fuoco. Gli agenti della Polizia di Stato stanno indagando sulla sparatoria.

Sparatoria a Bagnoli: 27enne ferito da un proiettile

Stando alle prime indiscrezioni, il giovane, residente a Fuorigrotta, è giunto presso l’ospedale San Paolo con una ferita al ginocchio sinistro dichiarando di essere stato vittima di un agguato.

Due individui, con il volto coperto, lo avrebbero avvicinato mentre si trovava vicino all’ex hotel San Germano e, a quel punto, avrebbero aperto il fuoco colpendolo con un proiettile. Nonostante la gravità della ferita, il giovane è fuori pericolo.

Sparatoria a Bagnoli, 27enne ferito da un proiettile: indagini in corso

La dinamica dell’agguato, che sembra indicare un intento omicida piuttosto che una rapina, ha immediatamente allertato le autorità. La Polizia ha avviato un’indagine approfondita sulla scena del crimine, raccogliendo testimonianze da passanti e residenti della zona.

Il giovane ferito, C. F., con precedenti penali per reati legati al narcotraffico, potrebbe essere coinvolto in un gruppo criminale attivo nella zona di via Campegna. Le autorità stanno esaminando il suo ruolo all’interno di un panorama criminale segnato da crescenti tensioni, soprattutto dopo l’arresto di Massimiliano Esposito, noto come ‘lo Scognato’.

Alcune piste investigative si concentrerebbero sulla possibilità di ripercussioni legate a debiti o rivalità interne tra le bande operanti nella zona.