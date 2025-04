Sabato sera, verso le 23, l’ospedale San Camillo di Roma è stato scosso da un dramma inaspettato. Un ragazzo, un 13enne, colpito e ferito alla testa da un proiettile, è stato trasportato d’urgenza in gravissime condizioni.

Tragedia nella notte a Roma: 13enne colpito da arma da fuoco

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Gli agenti del commissariato San Paolo, immediatamente avvisati, si sono trovati davanti una scena che non potevano certo immaginare.

Il ragazzo, il cui nome non è stato ancora reso noto, è stato trasportato in ospedale con una ferita d’arma da fuoco alla testa. I medici hanno accolto il 13enne ferito in codice rosso, ed è subito iniziato il lavoro per cercare di stabilizzarlo. Ma, purtroppo, la prognosi è rimasta riservata. Le condizioni, ribadiscono i sanitari, sono estremamente gravi. L’ospedale, nel silenzio della notte, è diventato teatro di un dramma che scuote profondamente la comunità.

La polizia, intervenuta tempestivamente, sta cercando di ricostruire i dettagli dell’incidente. In casa del ragazzo, infatti, è stata trovata una pistola regolarmente detenuta. Potrebbe trattarsi di un tragico incidente, ma non si esclude nessuna ipotesi. Le indagini sono in corso, e la Squadra Mobile è al lavoro per fare chiarezza. Un episodio che, per ora, sembra essere avvolto nel mistero.

Il 13enne ferito a Roma: indagini in corso

Cosa è successo in quella casa? Come è possibile che un ragazzo così giovane si ritrovi coinvolto in una vicenda tanto drammatica? Alcune voci parlano di un colpo partito accidentalmente che ha ferito il 13enne. Gli investigatori sono al lavoro, e ogni minuto potrebbe portare a una risposta.

Nel frattempo, la famiglia del ragazzo vive nell’ansia. La paura è palpabile, e la speranza che il ragazzo possa uscire da questa terribile situazione non muore. Ma la strada per la sua guarigione sembra ancora lunga e difficile.

Cosa accadrà adesso? Quali verità verranno a galla nei prossimi giorni? Solo il tempo, e il lavoro delle forze dell’ordine, potranno rispondere a queste domande. Intanto, Roma resta sotto shock per un episodio che lascia tutti senza parole.