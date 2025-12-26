La Vigilia di Natale a Pomigliano d’Arco è stata segnata da un episodio drammatico: un bambino di 7 anni è rimasto ferito di striscio da un proiettile mentre si trovava in strada. Le sue condizioni dopo il ricovero e le indagini in corso.

Pomigliano D’Arco, bambino ferito da un proiettile

Come riportato da Sky Tg24, nella serata del 24 dicembre, a Pomigliano d’Arco, un bambino di 7 anni è rimasto ferito da un proiettile mentre si trovava in piazza Mercato.

Accompagnato dai genitori all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, il piccolo ha ricevuto cure immediate per una ferita di striscio al braccio sinistro e, secondo i medici, guarirà in circa sette giorni.

Le condizioni del bambino non hanno destato preoccupazioni, e poco dopo il ricovero è stato dimesso. L’episodio ha scosso la comunità locale, che si trovava in strada per i tradizionali festeggiamenti della Vigilia di Natale.

Pomigliano D’Arco, bambino ferito da un proiettile: indagini in corso e dinamica ancora da chiarire

Gli agenti del commissariato di Acerra hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto. Sono stati effettuati rilievi sul luogo dell’incidente e raccolte le prime testimonianze, mentre non è esclusa la possibilità di acquisire filmati di sorveglianza della zona.

Gli investigatori non trascurano alcuna ipotesi, inclusa quella che il colpo possa essere stato esploso in aria durante i festeggiamenti, una pratica purtroppo diffusa in alcune zone durante le festività. Stanto ai primi accertamenti risulterebbe che la famiglia del bambino non abbia precedenti con le forze dell’ordine, e le autorità locali hanno invitato la cittadinanza alla massima prudenza durante i festeggiamenti.