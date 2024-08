Durante i festeggiamenti di Ferragosto, un ragazzo è stato colpito da un proiettile vagante in spiaggia a San Pietro Vernotico. Indagini in corso per identificare il responsabile.

Un ragazzo di vent’anni è stato colpito da un proiettile vagante mentre festeggiava il Ferragosto in un lido a Campo di Mare, marina di San Pietro Vernotico.

Proiettile vagante colpisce bagnante durante il ferragosto in spiaggia

L’incidente è avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 agosto 2024, quando il giovane si trovava in compagnia di circa venti amici sulla spiaggia. Fortunatamente, il proiettile lo ha colpito di striscio al polpaccio, causando solo un leggero infortunio. Subito soccorso, è stato trasportato in ospedale, dove le sue condizioni sono state giudicate non preoccupanti.I carabinieri stanno attualmente indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sono stati uditi diversi colpi di arma da fuoco, e le indagini si concentrano su chi possa essere stato l’autore di questo gesto pericoloso.

Spari a ferragosto: uomo rimane ferito da proiettile in spiaggia

Si sospetta che i colpi siano stati esplosi da una posizione sopraelevata rispetto alla spiaggia, e non si esclude l’ipotesi che si tratti di una tradizione, seppur discutibile, di festeggiare occasioni speciali con spari in aria. Le autorità stanno lavorando per identificare il responsabile e chiarire le circostanze di questo episodio, che ha sfiorato la tragedia in una notte di festa. La comunità è scossa da quanto accaduto, consapevole di quanto possa essere sottile il confine tra celebrazione e pericolo.