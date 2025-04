Una giornata di unità e partecipazione

Oltre 90 mila persone hanno affollato le strade di Milano per celebrare il 25 aprile, una data simbolica che ricorda la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. La manifestazione, organizzata dall’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), ha visto una partecipazione straordinaria, segno di un forte impegno collettivo nella difesa dei valori democratici e antifascisti.

Il presidente milanese dell’ANPI, Primo Minelli, ha espresso la sua soddisfazione per il successo dell’evento, sottolineando l’importanza di una mobilitazione così ampia e significativa.

Un messaggio di pace e unità

La manifestazione si è svolta in un clima di pace e unità, con i partecipanti che hanno sfilato per le vie del centro, portando bandiere e striscioni che richiamavano i valori della Resistenza. Minelli ha dichiarato: “Il bilancio non può che essere positivo. È stata una manifestazione unitaria, partecipata, pacifica e antifascista”. Questo evento ha rappresentato non solo un momento di celebrazione, ma anche un forte richiamo alla memoria storica e alla necessità di vigilare contro ogni forma di intolleranza e fascismo.

Il significato del 25 aprile oggi

Il 25 aprile non è solo una data storica, ma un richiamo costante alla responsabilità di ogni cittadino nel preservare i valori di libertà e giustizia. In un’epoca in cui i discorsi di odio e divisione sembrano guadagnare terreno, la partecipazione massiccia alla manifestazione di Milano rappresenta un chiaro segnale di resistenza e impegno civico. Le nuove generazioni, presenti in gran numero, hanno dimostrato di essere pronte a raccogliere l’eredità dei partigiani, continuando a lottare per un futuro di pace e inclusione.