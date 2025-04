Un evento che segna la storia

Il funerale di Papa Francesco rappresenta un momento cruciale non solo per la Chiesa cattolica, ma per il mondo intero. La cerimonia, che si svolgerà alle 10 in Piazza San Pietro, è attesa con grande emozione da milioni di fedeli. In questi giorni, la Basilica di San Pietro ha visto un’affluenza straordinaria, con oltre 250mila persone che hanno voluto rendere omaggio al Pontefice, testimoniando l’affetto e la devozione che ha saputo suscitare.

Un tributo collettivo

Durante i tre giorni di ostensione della salma, la Basilica ha accolto visitatori da ogni parte del mondo. I fedeli hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi al corpo del Papa, esprimendo il loro dolore e la loro gratitudine. Sabato, si prevede l’arrivo di ulteriori 200mila persone nell’area delle esequie, pronte a partecipare a questo evento solenne. La presenza di così tante persone è un chiaro segno della rilevanza di Papa Francesco nella vita spirituale e sociale contemporanea.

Il corteo funebre e la tumulazione

Il corteo funebre sarà composto da poche auto, accompagnate da alcuni cardinali e familiari del Papa. Procederà a passo d’uomo, permettendo a tutti di dare un ultimo saluto. Questo gesto simbolico rappresenta un momento di condivisione e di raccoglimento, in cui i fedeli potranno esprimere il loro affetto e la loro riconoscenza. La cerimonia culminerà con la tumulazione presso la basilica di Santa Maria Maggiore, un luogo significativo per la storia della Chiesa.

La scomparsa di Papa Francesco segna la fine di un’era, ma il suo messaggio di pace, amore e unità continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha seguito. Questo funerale non è solo un addio, ma un invito a riflettere sui valori che ha rappresentato e sulla sua eredità spirituale.