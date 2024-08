Bimbo di 7 anni perde la vita annegando nella piscina di un agriturismo

Tragedia in agriturismo: bimbo di 7 anni annega in piscina

Tragico incidente in un agriturismo a Vico Equense: un bimbo di 7 anni annega in piscina. La procura indaga sulle cause della morte. Un giorno di festa si trasforma in tragedia.

Un bambino di 7 anni originario di Castellammare di Stabia ha perso la vita in un agriturismo di Vico Equense, in provincia di Napoli, durante la giornata di Ferragosto. Il piccolo, Giuseppe G., si trovava con la famiglia nella piscina del “Castagnito” quando, per cause ancora da accertare, si è tuffato e non è più riemerso.

Immediati i soccorsi dei genitori e di altri presenti, che hanno tentato di rianimarlo, ma purtroppo il bambino non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sorrento, che indagano sulla dinamica dell’incidente. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla tragedia. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, quella di una congestione provocata da qualcosa che il bambino avrebbe mangiato poco prima di tuffarsi in acqua. Un’altra possibilità è che si sia trattato di un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo.

La salma del piccolo è stata sequestrata e sarà sottoposta ad autopsia nelle prossime ore, per determinare con certezza la causa del decesso. Una tragedia che ha sconvolto le comunità di Castellammare e Vico Equense, come sottolineato dal sindaco Giuseppe Aiello: “Doveva essere un giorno di festa. Purtroppo si è trasformato in una tragedia che lascia tutti senza parole. Un genitore non dovrebbe mai piangere il proprio figlio. Per questo mi stringo al dolore dei familiari per questa tragedia.”