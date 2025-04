Un’affluenza straordinaria per un Pontefice amato

Oltre 250mila persone si sono radunate a Roma per rendere omaggio a Papa Francesco, un evento che ha segnato la storia della Chiesa e della città. Nonostante le difficoltà, come il caldo e la pioggia, i fedeli hanno voluto essere presenti per dare l’ultimo saluto a un uomo che ha dedicato la sua vita alla spiritualità e alla giustizia sociale.

La giornata è stata caratterizzata da preghiere, lacrime e sorrisi, un tributo alla personalità di un Pontefice che ha sempre cercato di portare gioia e speranza nel mondo.

La cerimonia funebre e la sicurezza

I funerali, previsti per domani in Piazza San Pietro, vedranno la partecipazione di circa 200mila persone, inclusi numerosi capi di Stato e figure di spicco. La macchina della sicurezza è già in funzione, pronta a gestire l’afflusso straordinario di persone. Il corteo funebre attraverserà il centro di Roma, un evento che ha pochi precedenti nella storia della Chiesa. La bara sarà visibile a tutti, permettendo a chiunque di rendere omaggio al Pontefice, mentre le auto dei cardinali seguiranno in un lento e rispettoso procedere.

Un rito solenne e carico di significato

La giornata di oggi si è conclusa con la chiusura della bara, un rito antico e solenne. Durante questa cerimonia, è stato inserito un rogito che riporta la vita e le opere di Francesco, un documento che testimonia la sua eredità spirituale. “Francesco ha lasciato a tutti una testimonianza mirabile di umanità”, è stato detto, sottolineando l’impatto che ha avuto su milioni di persone in tutto il mondo. Tra le ultime persone a salutarlo, c’erano figure di spicco e amici, come il presidente francese Emmanuel Macron e il Premio Nobel Mohamed Yunus, che hanno condiviso con lui battaglie per una società più giusta.

Un’eredità che trascende la morte

La presenza di numerosi leader mondiali, tra cui il presidente argentino Javier Milei, ha suscitato emozioni contrastanti, dato il passato conflittuale tra i due. Tuttavia, Francesco ha sempre cercato di perdonare e di promuovere la pace. La sua eredità non è solo quella di un Pontefice, ma di un uomo che ha abbracciato i più poveri e vulnerabili della società. Domani, molti di loro saranno presenti a Piazza San Pietro, in segno di rispetto e riconoscenza per un uomo che ha dedicato la sua vita a loro. La sua figura rimarrà nella memoria collettiva, un faro di speranza e umanità.