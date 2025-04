Ritorno alle origini: il viaggio di un eroe dei Tuskegee Airmen

Un viaggio nel tempo per un eroe

Il , Campomarino ha accolto un ospite d’onore: Daniel Keel, un veterano dei Tuskegee Airmen, che a 102 anni ha fatto ritorno nei luoghi dove ha servito durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo evento segna l’80° anniversario della Liberazione e il Ve Day, un momento di grande significato storico e culturale.

Keel, rappresentante del 477° Composite Group, ha voluto rendere omaggio ai suoi compagni e rivivere i ricordi di un’epoca che ha segnato profondamente la storia americana e mondiale.

Le celebrazioni a Campomarino

La giornata è iniziata con una cerimonia al Monumento ai caduti, dove il sindaco Enzo Norante ha deposto una corona di alloro in memoria dei soldati che hanno sacrificato la loro vita per la libertà. La delegazione americana, composta da rappresentanti delle forze militari e civili, ha partecipato attivamente all’evento, con la presenza del Colonnello Robert Horton dell’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma. Keel, visibilmente emozionato, ha espresso il suo onore nel rappresentare i piloti dei bombardieri e dei Fighters di Ramitelli, sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria storica.

Un legame indissolubile con il passato

Durante la sua visita, Keel ha avuto l’opportunità di tornare sulle vecchie piste di volo, come Canne, Madna e Ramitelli, luoghi che evocano ricordi indelebili della sua giovinezza. “Tornare qui e vedere questa struttura è bellissimo”, ha dichiarato, evidenziando il forte legame emotivo che ha con questi luoghi. Arruolatosi nell’USAF da giovane, Keel ha combattuto in diverse campagne, tra cui quelle in Italia, Sicilia e nel Pacifico. La sua storia è un esempio di coraggio e determinazione, non solo per il suo servizio militare, ma anche per il suo desiderio di diventare un ingegnere aeronautico.

Un evento che guarda al futuro

Il programma delle celebrazioni include anche la presentazione dell’Italy Tai Chapter, un’iniziativa volta a promuovere la storia e l’eredità dei Tuskegee Airmen. Sebbene il volo di Keel previsto per il pomeriggio sia stato annullato a causa delle avverse condizioni meteo, il suo viaggio non si ferma qui. Domani, infatti, partirà alla volta del Vaticano, dove continuerà a condividere la sua storia e il suo messaggio di speranza e unità. Il 28 aprile, si svolgerà l’Education Day presso l’Istituto “Majorana” di Termoli, un’altra occasione per onorare il contributo dei Tuskegee Airmen e sensibilizzare le nuove generazioni sulla loro importanza storica.