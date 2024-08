A Ferragosto molti supermercati italiani resteranno aperti per tutto il giorno. Una scelta che ha scatenato diverse polemiche, in modo particolare da parte dei sindacati.

Supermercati aperti a Ferragosto: aperture straordinarie e rabbia dei sindacati

A Ferragosto molti supermercati saranno aperti. Una scelta che ha scatenato non poche polemiche, soprattutto da parte dei sindacati, come la Filcams Cgil, che ha invitato i cittadini a non fare la spesa in segno di rispetto per il diritto al riposo festivo e per promuovere la dimensione sociale e familiare di questa giornata di festa. Nello stesso tempo in tanti difendono questa apertura, ritenendola un servizio utile per coloro che hanno bisogno di fare acquisti dell’ultimo momento.

Le aperture straordinarie sono sempre più comuni e frequenti, soprattutto per quanto riguarda le grandi catene di distribuzione. Prima di recarsi in un supermercato è importante controllare gli orari sui siti web delle varie catene, perché molti adotteranno orari ridotti. Al momento è incerta la decisione di Coop, che in passato ha spesso scelto di non aprire durante questa festività.

Supermercati aperti a Ferragosto: gli orari e le catene che non si fermano

Scopriamo insieme tutti i supermercati aperti a Ferragosto: