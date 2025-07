Cambia tutto per la Bulgaria. Dal primo gennaio 2026 il Paese entrerà ufficialmente nella zona euro.

Bulgaria nella zona euro: da gennaio 2026 una nuova era economica

Non è solo una data sul calendario. Il 1° gennaio 2026 segnerà per la Bulgaria l’ingresso ufficiale nella zona euro, diventando il 21° Stato membro a utilizzare la moneta unica.

Una svolta storica, frutto di anni di preparazione, verifiche tecniche e pressioni politiche. Oggi è arrivato il via libera definitivo da parte del Consiglio Ue, che ha approvato l’adesione e fissato il tasso di conversione tra lev ed euro a 1,95583. Preciso al centesimo.

“È un vero successo”, ha detto Ursula von der Leyen, lasciando intendere che dietro questo passaggio non c’è solo economia, ma anche fiducia. Fiducia in un Paese che, per anni, ha camminato sul filo dell’instabilità ma ha mantenuto saldo il suo obiettivo europeo. E adesso l’euro non è più un’aspirazione. È realtà.

I vantaggi dell’euro: meno costi, più trasparenza e… viaggi più semplici

L’adesione all’euro non è solo simbolica. Cambia il quotidiano. I cittadini bulgari dal 1° gennaio 2026 non dovranno più affrontare costi di cambio, i prezzi saranno più chiari e l’accesso ai finanziamenti europei diventerà più diretto. Senza contare che muoversi tra i Paesi Ue – per lavoro, studio o business – sarà molto più semplice.

Valdis Dombrovskis, commissario europeo per l’Economia, non ha usato mezzi termini: “L’euro rafforza la crescita, stabilizza i prezzi, rende l’economia più resistente agli shock”. E poi c’è l’integrazione nel mercato unico. Una spinta per le imprese bulgare, che potranno essere più competitive, meno isolate.

Anche il Consiglio Ue ha celebrato il traguardo: “Mi congratulo con la Bulgaria e il suo popolo per questo straordinario risultato”, ha detto Stephanie Lose. È la chiusura di un lungo percorso. Ma anche l’inizio di qualcosa di più grande. E se qualcuno in Bulgaria resta ancora scettico, le prossime settimane saranno decisive per capire se questa scelta verrà accolta come una conquista o come un salto nel buio.