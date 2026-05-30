Con l’aumento del costo della vita e delle tasse da pagare molte persone si trovano in difficoltà e non pagano immediatamente i conti con l’Agenzia delle Entrate e questo rappresenta un problema che nei casi più gravi può arrivare ad un blocco del conto corrente, inibendo quindi la possibilità di far fronte alle spese quotidiane.

Chi sono i soggetti più esposti ad una situazione del genere

I soggetti più esposti ad un rischio tale sono le imprese, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e chi lavora come partita IVA.

Il motivo è presto trovato, con l’aumento del costo della vita e situazioni lavorative i cui margini di guadagno risultano ridotti spesso non si riesce a far fronte alle spese, comprese quelle legate al fisco.

Si decide quindi di posticipare il pagamento per avere le liquidità necessarie ma spesso si accumulano e ci si ritrova con somme importanti da saldare in un pagamento unico.

Pignoramento conto corrente, quando avviene

Il caso più estremo è il pignoramento del conto corrente dell’azienda o del cittadino, in questo i caso i fondi presenti restano bloccati e non vi è modo di potervi attingere per pagare le spese.

Un quadro di questo tipo è legato anche a vecchie tasse non pagate, tra queste possono figurare il bollo auto, la tari, multe non pagate o altre imposte.

Per poter assolvere la situazione debitoria e non trovarsi bloccato il conto è necessario saldare prima che venga fatta la procedura esecutiva. Solitamente si sceglie di rateizzare il debito ed è quindi tenere ricevute, documentazioni e comunicazioni amministrativo-finanziarie.