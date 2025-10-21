S*x worker e partita IVA: a Milano la prima convention italiana per far chiarezza sul settore

Il workshop sul codice ATECO 96.99.92 organizzato da Escort Advisor con avvocati, fiscalisti, psicologi e istituzioni. Annunciato un Centro di tutela e prevenzione operativo entro fine anno.

Si è svolto martedì 14 ottobre all’Hotel dei Cavalieri di Milano il primo convegno nazionale dedicato al codice ATECO 96.99.92, la nuova categoria fiscale che consente alle lavoratrici del sesso di aprire partita IVA con una categoria dedicata al settore. L’evento, organizzato da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa con oltre 1 milioni di recensioni ricevute, e moderato da Hoara Borselli, editorialista de il Giornale, ha riunito avvocati, commercialisti, psicologi e rappresentanti istituzionali per analizzare opportunità e criticità dello scenario normativo. Scopo del convegno, spiegano gli organizzatori, è fare chiarezza sulle zone grigie del settore e stimolare un processo di regolamentazione, non solo a livello fiscale ma anche in materia di sicurezza, professionalità, inclusione e diritti delle sex workers.

Ilia Comi, avvocato penalista con oltre vent’anni di esperienza nella tutela di chi subisce violenze e abusi afferma: “Il codice ATECO non regolamenta la prostituzione, ma offre uno strumento per emergere dal sommerso fiscale”. La professione di escort non è illegale, in Italia. Rimane invece un reato lo sfruttamento e il favoreggiamento.

Numerosi gli altri ospiti chiamati sul palco dalla Borselli: Donatella Zaccagnini Romito, ingegnere, imprenditrice, influencer ed escort professionista, che ha raccontato la sua personale esperienza e chiesto a gran voce una regolamentazione del settore; il dott. Vittorio Agnoletto, ex Parlamentare Europeo, che ha raccontato il lavoro importante fatto durante la stesura del Manifesto delle Sex Workers, presentato al Parlamento Europeo nel 2005, ristampato e regalato a tutti i partecipanti. Lo stesso Agnoletto ha inoltre sottolineato l’estrema importanza della tutela della salute sia delle operatrici del settore che dei loro clienti.

Nella seconda parte è intervenuta Diana De Marchi, Presidente commissione pari opportunità e diritti civili dell’area metropolitana di Milano, che ha confermato l’impegno delle istituzioni per dare supporto alle donne vittime di violenza ed ha esposto la difficoltà nell’intercettare le vittime del bisogno, causato dalla paura di esporsi per denunciare.

Il Sindacato PIN, Partite iva Nazionali, nella persona del presidente Cav. Antonio Sorrento, ha riacceso il dibattito sulla contraddizione del testo del codice ATECO e ribadito la petizione presentata in sesta Commissione in Senato per fare chiarezza. In chiusura il Dott. Aldo Gaviglio di Alleanza Assicurazioni ha esposto le possibilità economico finanziarie a cui possono accedere le lavoratrici del settore, se in regola da un punto di vista fiscale, per garantirsi un futuro e tutelare i loro risparmi.

Entro fine anno attivo il Centro di tutela e prevenzione

L’evento ha segnato un altro passaggio importante con l’annuncio del Progetto di tutela e prevenzione SexWork/SafeWork, promosso da Escort Advisor. Una linea dedicata e disponibile 7/7, 24/24 per fornire assistenza immediata con personale debitamente formato rispetto a situazioni di pericolo, violenza o molestie e dare supporto alle escort per denunciare e segnalare. Il progetto è in fase di realizzazione e si prevede la sua operatività entro l’anno.

Il ruolo di Escort Advisor nella promozione di diritti e tutele

Escort Advisor nasce nel 2014 come piattaforma di recensioni di escort e negli anni è diventato uno dei player più importanti nel settore oltre che voce autorevole nel promuovere diritti e tutele delle sex worker. Che sia stata Escort Advisor, con la sua decennale missione di trasparenza e sicurezza nel settore, a farsi promotrice di questa iniziativa chiude un cerchio perfetto. La piattaforma che per prima ha illuminato un mercato offuscato ora costruisce gli strumenti perché quel mercato diventi più giusto, più sicuro, più rispettoso dei diritti di chi ci lavora.

Per approfondire tutti gli interventi del Convegno e riascoltare il confronto con esperti e professionisti è possibile rivedere la registrazione integrale dell’evento su www.ateco-969992.com?utm_source=notizie.it&utm_medium=organic&utm_campaign=convegno_atecoo