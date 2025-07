Il mese di luglio è anch’esso importante per chi ha i requisiti per l’ottenimento dell’assegno unico mensile, vediamo quali sono le date di incasso e gli importi che si potranno ricevere qualora si abbiano i requisiti. Novità anche per chi deve ricevere degli arretrati.

Assegno unico luglio 2025: le date di incasso

Per chi è in regola con la documentazione ed ha già percepito in passato l’assegno unico mensile, la data da segnare sul calendario per il mese di luglio è quella del 20. Se invece si è eseguito un aggiornamento dell’ISEE la data di percepimento dell’Assegno Unico slitta verso la fine del mese.

Come riporta il sito Leggo.it è possibile verificare le date precedenti e gli importi incassati accedendo all’area MyINPS tramite lo SPID, CIE o CNS. Se si hanno difficoltà con la tecnologia si può sempre contattare i CAF che offrono questo tipo di servizio.

A quanto ammontano le maggiorazioni

Di seguito le maggiorazioni a seconda dei casi, per il primo figlio di età inferiore ai 21 vi sono diversi importi a seconda del livello di disabilità:

Figli minori di 21 anni non autosufficienti: 120,60 euro

Figli minori di 21 anni con disabilità grave: 109,10 euro

Figli minori di 21 anni con disabilità media: 97,70 euro

Per i figli ulteriori al secondo la maggiorazione varia a seconda del livello ISEE il livello massimo ovvero Isee fino a 17.227,33 euro il valore è di 85,40 euro. Per chi rientra nel livello minimo (ISEE superiore a 45.939,36 euro) la maggiorazione è di 17,20 euro.

Le maggiorazioni per i figli con madre minore di 21 anni sono di 23 euro indipendentemente dall’ISEE.

Per il secondo percepitore di reddito permangono gli scaglioni ISEE massimi e minimi precedenti e gli importi sono rispettivamente di 34,40 euro e 0 euro per gli ISEE più alti.

Altre maggiorazioni

per nuclei con figli minori di un anno l’importo dell’assegno unico è maggiorato del 50% sulla base dell’ISEE 2025 fino al compimento del 1° anno di vita del bambino.

Per nuclei famigliari con ISEE pari o inferiore alla fascia massima e con 3 figli a carico, per ciascun figlio di età da 1 a 3 anni l’importo è maggiorato del 50% sulla base dell’ISEE 2025.