Taglio di 20.000 collegamenti: come Lufthansa ridisegna la rete europea

Il gruppo Lufthansa ha annunciato una revisione della programmazione estiva che prevede il taglio di circa 20.000 voli a corto raggio entro ottobre. La riduzione equivale a meno dell’1% della capacità complessiva misurata in posti-chilometro (Ask) e ha l’obiettivo di eliminare tratte non redditizie, migliorare l’efficienza e alleggerire la pressione sui costi operativi.

Le misure già messe in atto hanno incluso la cancellazione di circa 120 voli giornalieri fino alla fine di maggio, con procedure di informazione e assistenza ai passeggeri interessati. Parallelamente, il gruppo rafforzerà alcune connessioni da centri alternativi come Zurigo, Vienna e Bruxelles, contando sulla cooperazione tra le compagnie del gruppo per ridistribuire domanda e offerta.

I numeri e la strategia operativa

La riduzione programmata riguarda prevalentemente le tratte short-haul considerate meno profittevoli, soprattutto in partenza dagli hub di Francoforte e Monaco di Baviera. L’intervento è strutturato per essere selettivo piuttosto che drastico: la percentuale complessiva di capacità eliminata rimane contenuta, ma la scelta delle rotte mira a massimizzare l’impatto positivo sui conti.

Il piano è parte di una strategia più ampia di consolidamento del traffico europeo tra le società controllate, tra cui Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Ita Airways.

Rotte interessate e rimodulazione

Tra le rotte sospese figurano collegamenti da Francoforte verso alcune destinazioni in Polonia e Norvegia, mentre altre tratte verranno ricollocate all’interno del network per mantenere la copertura commerciale con minori inefficienze. I passeggeri colpiti sono stati contattati per proporre soluzioni come riprotezione su altri voli del gruppo, cambi gratuiti o rimborsi completi, riducendo così il disagio e preservando la relazione con la clientela.

Fattore carburante: la causa principale

Uno degli elementi centrali che ha spinto la revisione è il forte aumento del prezzo del carburante. Il costo del cherosene è, secondo la compagnia, raddoppiato dall’inizio del conflitto con l’Iran, creando un contraccolpo immediato sui conti di esercizio. La decisione di eliminare rotte meno remunerative è in larga parte mirata a contenere il consumo e ottenere un risparmio operativo stimato in oltre 40.000 tonnellate di carburante.

Gestione del rischio e approvvigionamento

Per fronteggiare la volatilità dei prezzi, il gruppo ha dichiarato di aver attivato misure sia sul piano logistico sia su quello della copertura dei prezzi (fuel hedging), con l’obiettivo di assicurare una fornitura stabile nelle settimane successive. La combinazione di misure operative e finanziarie costituisce il nucleo della risposta di Lufthansa alla crisi energetica legata al contesto geopolitico.

Impatto sui passeggeri e scenari futuri

I passeggeri delle rotte cancellate stanno ricevendo comunicazioni dirette sui possibili rimedi: riprotezione su voli alternativi del gruppo, modifica gratuita della prenotazione o rimborso completo. L’approccio privilegiato è quello di minimizzare il disagio e mantenere la continuità della domanda attraverso soluzioni commerciali e operative. Ulteriori cambiamenti al programma estivo saranno comunicati tra fine aprile e inizio maggio, periodo nel quale il gruppo valuterà l’evoluzione dei costi energetici e della domanda.

Confronto con altri vettori

La scelta di Lufthansa non è isolata: anche operatori low-cost come Volotea hanno annunciato cancellazioni legate a “ragioni operative” riconducibili all’instabilità geopolitica in Medio Oriente e al rincaro del carburante. Le compagnie stanno quindi adottando strategie analoghe: comunicazioni preventive ai passeggeri, opzioni flessibili e riallocazione della capacità sul network quando possibile.

Conclusione

Nel complesso, la manovra del gruppo rappresenta una risposta calibrata a una situazione di costo crescente e di incertezza geopolitica: si tratta di una ridistribuzione dell’offerta pensata per migliorare la redditività senza comprimere in modo drastico la capacità complessiva. La tenuta del piano dipenderà dall’andamento dei mercati energetici e dall’evoluzione delle condizioni geopolitiche nelle aree sensibili come lo Stretto di Hormuz, che può influenzare ulteriormente i prezzi del petrolio e del cherosene.