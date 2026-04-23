Accordo da 1,25 milioni per Carter Page dopo le autorizzazioni FISA difettose

Il Dipartimento di Giustizia ha notificato il raggiungimento di un accordo da 1,25 milioni di dollari con Carter Page, ex consulente della campagna di Donald Trump nel 2016. La soluzione, resa nota il 23/04/2026, chiude una causa civile in cui Page sosteneva di essere stato oggetto di spionaggio illegale a causa di autorizzazioni di sorveglianza presentate al Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC).

La controversia trae origine da omissioni e imprecisioni rilevate in una serie di domande di sorveglianza datate 2016-2017, che portarono a un rapporto critico dell’inspector general del Dipartimento di Giustizia. Page ha sempre negato legami impropri con la Russia e non è mai stato formalmente incriminato per questioni legate a queste indagini.

Le ragioni alla base della causa

La querela di Carter Page si fondava sulla tesi che le autorizzazioni FISA contenessero omissioni e errori tali da rendere illegittima la sorveglianza a suo carico. L’inspector general aveva documentato problemi significativi nelle quattro domande presentate al FISC, evidenziando carenze di verifica delle informazioni e valutazioni incomplete sui fatti. Queste lacune hanno sollevato dubbi sulle procedure interne del FBI e del Dipartimento di Giustizia che avevano portato all’approvazione delle autorizzazioni.

I punti critici nelle richieste al FISC

Secondo il rapporto, le istanze al FISC omettevano dati rilevanti e presentavano valutazioni non adeguatamente corroborate, con conseguente indebolimento del quadro probatorio. L’inspector general ha indicato che, se i vertici fossero stati a conoscenza dell’entità delle carenze, alcuni approvatori avrebbero riconsiderato le loro firme. Il risultato è stato un’ondata di raccomandazioni e un piano di correzione messo in atto dall’FBI per rafforzare i controlli interni.

La dimensione legale e la svolta dell’accordo

La causa civile era stata respinta dai tribunali inferiori con la motivazione che Page aveva tardato a presentare il reclamo, un argomento che aveva portato il caso fino alla Corte Suprema. Mentre l’appello era pendente, l’amministrazione ha informato la Corte Suprema dell’intesa raggiunta, ponendo fine almeno temporaneamente alla controversia tra Page e il governo federale. L’accordo non estende la sua copertura alle azioni civili rivolte a singoli ex funzionari dell’FBI, che restano contese separate.

Implicazioni procedurali

Il pagamento a Page rappresenta una chiusura formale di una delle vertenze più note emerse dallo scandalo delle indagini sul Russiagate, ma non risolve tutte le questioni legali parallele. La decisione del governo di transigere mentre il caso era ancora davanti alla Corte Suprema evita un pronunciamento definitivo sulla prescrizione delle azioni e non costituisce ammissione di responsabilità penale o civile da parte delle istituzioni coinvolte.

Conseguenze e misure correttive

In risposta al rapporto dell’inspector general, l’FBI ha annunciato l’implementazione di oltre 40 azioni correttive volte a migliorare l’accuratezza e la completezza delle domande presentate al FISC. Le modifiche intendono rafforzare le verifiche dei fatti, la condivisione delle informazioni tra uffici e i controlli di qualità prima delle autorizzazioni. Gli ex dirigenti coinvolti hanno riconosciuto che, con la conoscenza delle carenze documentate, avrebbero probabilmente agito in modo diverso.

Il caso Page si inserisce in un quadro più ampio di scrutinio sulle pratiche investigative utilizzate durante le inchieste relative alle presunte interferenze russe nelle elezioni americane. Un altro esempio di risarcimento collegato a quel periodo è stato l’accordo di marzo con Michael Flynn, pari a circa 1,2 milioni di dollari, anch’esso legato a controversie procedurali e legali emerse nei medesimi filoni d’indagine.

Uno sguardo finale

La transazione con Carter Page chiude un capitolo importante ma non elimina il dibattito pubblico sulle garanzie legali e sul bilanciamento tra sicurezza nazionale e tutela dei diritti individuali. L’accordo di 1,25 milioni di dollari è un promemoria sul fatto che errori procedurali possono avere conseguenze durature, spingendo istituzioni come l’FBI e il Dipartimento di Giustizia a rivedere pratiche e controlli interni per evitare il ripetersi di simili criticità.