Pagamenti pensioni maggio 2026: quando arrivano e perché slittano

A maggio 2026 l’erogazione delle pensioni segue il consueto calendario stabilito dall’INPS, con uno slittamento rispetto al primo giorno del mese a causa della festività. Oltre alle date di pagamento, il cedolino di maggio è influenzato da conguagli fiscali, trattenute e aggiornamenti relativi a diverse tipologie di prestazioni, rendendo necessario un quadro chiaro delle principali novità per i pensionati.

Cedolino INPS maggio 2026: servizi digitali, conguagli fiscali e novità

Il cedolino pensione rappresenta uno strumento fondamentale per oltre 16 milioni di pensionati, utile per controllare l’importo mensile e le eventuali variazioni. Ad aprile 2026, il servizio di ricezione del cedolino via e-mail ha superato i tre milioni di utenti iscritti, secondo quanto comunicato dall’INPS.

In parallelo, è sempre più diffuso anche l’utilizzo della consultazione online attraverso il portale istituzionale. Attivare il servizio consente di ricevere automaticamente comunicazioni e documenti, riducendo la necessità di accessi manuali e contribuendo alla digitalizzazione delle comunicazioni cartacee. Per attivarlo è necessario accedere all’area riservata MyINPS tramite SPID, CIE o CNS, selezionare la sezione dedicata al “Cedolino della pensione”, gestire i consensi nella voce “Contatti e consensi”, verificare i recapiti e abilitare l’invio di CU e cedolino.

La procedura si conclude inserendo un eventuale codice di conferma ricevuto via SMS o e-mail. In alternativa, il servizio può essere attivato anche tramite Contact Center.

Sul piano fiscale, il cedolino di maggio 2026 è caratterizzato dalla gestione dei conguagli IRPEF relativi all’anno d’imposta 2025, come definito dalla circolare INPS n. 40 del 3 aprile 2026. L’Istituto ha effettuato il ricalcolo definitivo dell’imposta considerando tutte le prestazioni pensionistiche e assistenziali presenti nel Casellario centrale. Da tale elaborazione può emergere un conguaglio a credito oppure a debito, a seconda della differenza tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto. Per molti pensionati, eventuali conguagli sono stati già regolati nei mesi precedenti; tuttavia, se la trattenuta non è stata completata ad aprile per insufficiente capienza della rata, il recupero prosegue a maggio. Per le prestazioni fino a 18.000 euro annui con debiti superiori a 100 euro, la normativa prevede una rateizzazione delle trattenute fino a novembre. Continuano inoltre le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali 2025 e all’acconto dell’addizionale comunale 2026, escluse però per prestazioni come invalidità civile, assegno sociale o redditi non soggetti a tassazione per specifiche condizioni.

Particolare attenzione riguarda anche le prestazioni di accompagnamento alla pensione (come APE Sociale, isopensione ed esodi), assimilate ai redditi da lavoro dipendente. Per redditi annui fino a 20.000 euro è previsto un beneficio economico indicato in cedolino come “Bonus lavoro dipendente credito 2025”, mentre per la fascia tra 20.000 e 40.000 euro si applicano ulteriori detrazioni con eventuali conguagli a credito IRPEF.

Infine, per alcune pensioni integrative collegate alle prestazioni INPS si registrano operazioni di recupero rateale. In particolare, per somme accreditate in precedenza e successivamente risultate non dovute, il rimborso viene suddiviso in otto rate mensili, con trattenuta indicata come recupero dell’ulteriore detrazione fiscale. Per altre situazioni non rientrate nelle precedenti operazioni di compensazione, l’INPS ha disposto emissioni di mandati aggiuntivi con valuta 20 aprile.

Pagamenti pensioni maggio 2026: quando arrivano e perché slittano

Nel mese di maggio 2026 l’erogazione delle pensioni subirà un leggero slittamento rispetto alla data standard, poiché il primo giorno del mese non è bancabile. Come indicato dall’INPS, il pagamento delle prestazioni pensionistiche avviene di norma il primo giorno lavorativo disponibile di ciascun mese, cioè il primo giorno utile per il circuito bancario. Quando il 1° coincide con un festivo, un sabato o una domenica, l’accredito viene posticipato al primo giorno utile successivo. Fa eccezione solo gennaio, mese in cui il pagamento è generalmente disposto dal secondo giorno bancabile.

Per il rateo di maggio 2026 sono previste due diverse date in base al canale di riscossione scelto: chi riceve la pensione tramite Poste Italiane vedrà l’accredito con valuta sabato 2 maggio, mentre per chi utilizza il circuito bancario l’importo sarà disponibile da lunedì 4 maggio, data considerata primo giorno utile per le banche. Resta inoltre il limite al pagamento in contanti, consentito solo per importi netti complessivi fino a 1.000 euro. Nei casi di più prestazioni intestate allo stesso beneficiario, l’INPS procede con un unico mandato di pagamento cumulativo.