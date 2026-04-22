Sostenibilità, L’Oréal prosegue verso l’obiettivo net zero

Net Zero entro il 2050. Questo l'obiettivo di L'Oréal Italia che ha organizzato a Milano la nuova edizione del “L’Oréal For The Future Day”, l’evento annuale di riferimento per L’Oréal Italia dedicato alla sostenibilità ambientale e sociale. Un appuntamento lanciato nel 2020, affro...

Net Zero entro il 2050. Questo l’obiettivo di L’Oréal Italia che ha organizzato a Milano la nuova edizione del “L’Oréal For The Future Day”, l’evento annuale di riferimento per L’Oréal Italia dedicato alla sostenibilità ambientale e sociale. Un appuntamento lanciato nel 2020, affronta le sfide planetarie attraverso quattro pilastri fondamentali: clima, natura, circolarità e comunità, con obiettivi basati su criteri scientifici (Science Based Targets) e risultati tangibili.

https://www.youtube.com/watch?v=CpVnx6kI4MY