La Banca Centrale Europea ha messo al varo la decisione ai cittadini per il nuovo look delle banconote che useremo a partire dal 2027 e non è solo una nuova veste grafica ma vi è anche un cambiamento significativo nei confronti di una banconota che fino ad adesso è stata a disposizione dei cittadini.

Banconote, la loro nuova veste grafica

La veste grafica delle nuove banconote europee è stata messa a sondaggio tra due possibili scelte diramate dall’UE a cui dovranno votare i cittadini, ecco cosa riguardano:

Cultura Europea – per l’identità comune, la storia e l’arte del continente

– per l’identità comune, la storia e l’arte del continente Fiumi e uccelli – tema scelto per celebrare la libertà di muoversi senza confini attraverso l’Europa

Ecco come si presenterebbero le banconote che celebrano la cultura europea:

€5



Arti performative

Maria Callas/Artisti di strada (musica/danza/teatro) intrattengono i passanti.

€10



Musica

Ludwig van Beethoven/Festival musicale con un coro di bambini e giovani adulti.

€20



Università e scuola

Marie Curie (nata Skłodowska)/Contesto scolastico o universitario con una insegnante e giovani allievi; libri e quaderni disposti sui banchi.

€50



Biblioteche

Miguel de Cervantes Saavedra/Biblioteca con adulti che leggono libri in versione cartacea o digitale. Un bimbo e una bimba cercano di prendere un libro da uno scaffale.

€100

Musei e mostre

Leonardo da Vinci/Adulti e bambini ammirano esempi di arte urbana, arte contemporanea ecc.

€200



Piazze pubbliche

/Bertha von Suttner Un piazzale alberato come luogo di incontro, con adulti e bambini che parlano, passeggiano, giocano ecc.

Natura e Uccelli

€5

Sorgente montanaPicchio muraiolo e paesaggio montano/Parlamento europeo

€10 Cascata

Martin pescatore in prossimità di una cascata o di una pozza di acqua corrente/Commissione europea

€20

Valle fluviale confinata

Colonia di gruccioni su parete di sabbia a lato di una grande valle fluviale confinata, lungo la sponda di un fiume/Banca centrale europea

€50

Fiume serpeggiante

Cicogna bianca sorvola le anse di un fiume in una valle fluviale non confinata/

Corte di giustizia dell’Unione europea

€100 Foce fluviale

Avocetta perlustra la superficie di una pianura fangosa/Consiglio europeo e Consiglio dell’Unione europea

€200 Sula bassana sorvola alte onde oceaniche/Corte dei conti europea

La banconota da 500 euro destinata a sparire

La decisione finale per scegliere i design delle 10 banconote – 5 per ogni tema tra i due proposti – spetterà ai cittadini che voteranno le opzioni che riterranno migliori.

Vi è però la conferma dell’addio alla banconota da 500 euro come riporta Today.it, già uscita di scena tra il 2019 e il 2020 dato che veniva usata per riciclare denaro ed era quindi associata ad episodi di criminalità e riciclaggio di denaro, valori totalmente opposti a quelli di cui l’Europa è portavoce.