Il cielo sopra San Pietroburgo si è oscurato con il fumo di un attacco con droni ucraini proprio mentre iniziava il Forum economico internazionale di San Pietroburgo (SPIEF) di quest’anno. Questo evento, che raduna ogni anno alti funzionari, dirigenti d’azienda e personalità dei media, è diventato un palcoscenico per la Russia per rafforzare i legami con gli alleati non occidentali e mostrare stabilità economica.

Tuttavia, quest’anno, le preoccupazioni finanziarie hanno fatto capolino tra le luci della ribalta.

La domanda principale che aleggiava tra i partecipanti era: l’economia di Mosca può sostenere ancora a lungo lo sforzo bellico? Le risposte emerse dal forum non sono state rassicuranti. Mentre i pannelli di discussione hanno evitato di affrontare direttamente la guerra in Ucraina, concentrandosi invece su temi come il miglioramento del clima degli investimenti e l’intelligenza artificiale, le dichiarazioni dei principali leader aziendali e ufficiali russi hanno rivelato un crescente malcontento.

Un’economia in guerra: la nuova normalità

Maxim Oreshkin, un funzionario del Cremlino, ha dichiarato durante un pannello di giovedì che non ci si dovrebbe aspettare un ritorno alla normalità precedente o un allentamento delle sanzioni occidentali. La storia dell’economia russa nel 2026 è quella di un rallentamento che si avvicina alla stagnazione.

Gli indicatori finanziari chiave hanno iniziato a mostrare segnali di difficoltà lo scorso anno, e alcuni analisti e funzionari russi hanno previsto un possibile scivolamento in recessione a causa delle crescenti tensioni legate alla guerra.

Il mese scorso, il vice primo ministro Alexander Novak ha annunciato che il governo aveva ridotto le previsioni di crescita del PIL di quasi un punto percentuale, dal 1,3% allo 0,4%. Questo è un netto contrasto rispetto ai primi anni della guerra in Ucraina, quando la spesa militare massiccia ha alimentato un’economia in espansione, nonostante le sanzioni che mettevano sotto pressione le industrie civili. La Russia ha registrato una crescita del 4,1% e del 4,9% nel 2026 e nel 2026, rispettivamente. I funzionari si riferiscono a quel periodo come a un’epoca di surriscaldamento e all’anno passato come a un periodo di raffreddamento gestito.

Oreshkin ha sostenuto che la Russia deve affrontare la situazione con politiche economiche più aggressive, mirate a stimolare investimenti e scambi reciproci con i paesi non occidentali. Tuttavia, c’è un crescente scetticismo riguardo a tali proposte. Giorni prima dell’inizio del SPIEF, in una rara critica pubblica da parte di un funzionario in carica, un deputato del Partito Comunista ha affermato che il modo migliore per correggere la rotta dell’economia sarebbe porre fine alla guerra.

Le parole di Renat Suleimenov

Renat Suleimenov, un rappresentante della Duma di Stato della Siberia, ha dichiarato in un’intervista: Di quale sviluppo, investimenti e spese in conto capitale possiamo parlare? Né i carri armati né le granate hanno valore di consumo: l’economia li produce, ma non possono essere consumati dalla popolazione.

Secondo l’economista Dmitry Nekrasov, più a lungo continuerà la guerra, più è probabile che la classe lavoratrice ne sopporterà il costo, proprio quelle persone che non hanno voce in capitolo al SPIEF. L’economia russa può sopportare un carico di questa entità quasi indefinitamenteha affermato Nekrasov. Nulla di ciò che ha visto al SPIEF di quest’anno ha cambiato la sua opinione in proposito.

La domanda, ha spiegato Nekrasov, non è tanto come resistere per il momento o se l’economia può sostenere il livello attuale di spesa militare, ma piuttosto come ulteriori aumenti della spesa saranno finanziati, se necessario.

Le sfide economiche senza soluzioni chiare

Il SPIEF è generalmente orientato a proiettare l’immagine della Russia come un luogo attraente per gli investimenti, un partner commerciale affidabile e una potenza economica moderna. Tuttavia, Nekrasov ha messo in guardia contro l’interpretazione troppo approfondita delle dichiarazioni dei funzionari, fatte per mantenere le apparenze.

Durante la colazione di lavoro di Sberbank di venerdì mattina, un evento su invito che prevede una discussione semi-aperta tra funzionari ed esecutivi sullo stato dell’economia, alcuni partecipanti non hanno usato mezzi termini. Roman Trotsenko, miliardario e fondatore della Aeon Corporation, ha dichiarato: Va male. E va male perché il vecchio modello, che ha funzionato per molti anni, ha smesso di funzionare.

Trotsenko ha attribuito il rallentamento non ai compromessi legati alla guerra, ma a un problema generazionale intrattabile: la demografia. La Russia è nel mezzo di un forte declino della popolazione, con i tassi di natalità crollati lo scorso anno a un minimo di 200 anni. Questo ha un effetto a valle devastante, ha affermato.

Alexei Mordashov, il magnate dell’acciaio e uomo più ricco della Russia, ha descritto come le recenti avversità abbiano colpito Severstal, il gigante dell’acciaio di cui è presidente del consiglio di amministrazione. Un mese fa, abbiamo ridotto il nostro portafoglio di investimenti di quest’anno del 24%ha detto. Siamo già scivolati in un flusso di cassa negativo, nonostante siamo sempre stati l’azienda più redditizia tra le maggiori produttrici di acciaio della Russia e del mondo.

Il fatto che i portafogli di alcune delle persone più ricche del paese siano sotto pressione non sorprenderà molti russi, poiché questa è stata la realtà al di fuori di Mosca e San Pietroburgo per anni, ha affermato Nick Trickett, esperto di economia russa. Quello che il SPIEF di quest’anno mi ha reso molto chiaro è che ci sono solo queste voci molto, molto forti e competenti all’interno del regime e dello stato, e non c’è davvero la capacità o la volontà di costringerle a allinearsi.

Durante il suo discorso plenario di venerdì, un momento molto atteso dei procedimenti, il presidente Vladimir Putin ha sembrato liquidare qualsiasi preoccupazione economica. La Russia, ha detto, ha semplicemente seguito la traiettoria di crescita media dei paesi europei, e se qualcuno è da biasimare per un’economia deludente, sono i funzionari dello stato.

Putin ha aggiunto di essere fiducioso che il movimento in avanti e verso l’alto sarà garantito. Tuttavia, secondo Trickett, i funzionari si trovano in una situazione di stallo in cui alleviare la pressione sulle imprese tende a compoundare lo stress su altri settori dell’economia. È un po’ come l’ultimo stallo messicano in cui ogni singola soluzione peggiora un altro problemaha detto Trickett. E Putin semplicemente non vuole mai essere coinvolto nella scelta difficile.