Ennesimo caso di femminicidio. Questa volta siamo a Castel Maggiore, nel Bolognese, dove Mauro Zaccarini, 73 anni, ha prima ucciso la moglie, Adriana Mazzanti, di 63 anni, e poi si è tolto la vita impiccandosi. Ecco cosa hanno raccontato gli amici.

Tragedia di Castelmaggiore, uccide la moglie e poi si impicca: “Vivevano da separati per pagare il mutuo”

Mauro Zaccarini, 73 anni, ha ucciso la moglie, Adriana Mazzanti, 63 anni, probabilmente strangolandola, poi si è tolto la vita impiccandosi. L’omicidio-suicidio è avvenuto a Castel Maggiore, nel Bolognese. Secondo quanto si apprende, i due vivevano da separati nella stessa casa per pagare il mutuo. Insieme condividevano anche la passione per la musica, per anni si erano esibiti insieme nelle serate di paese: lui suonava la chitarra e la pianola, lei cantava.

Da qualche tempo però lei aveva iniziato a cantare con un’altra band. A scoprire l’omicidio-suicidio il figlio 45enne della coppia. Le indagini proseguono per capire quale sia stato il movente.

Femminicidio-suicidio di Castel Maggiore. Zaccarini agli amici: “Prima o poi mi ammazzo”

Continuano intanto le indagini per capire cosa sia successo esattamente a Castel Maggiore, per ora si indaga per omicidio-suicidio.

Come riportato da Il Resto del Carlino, Zaccarini e la moglie vivevano da separati in casa da almeno quattro anni, persino il frigorifero conteneva due spese diverse. Negli tempi inoltre pare che il 73enne fosse caduto in depressione, tanto da ripetere agli amici più cari: “Prima o poi mi ammazzo.” Nell’abitazione sono stati inoltre trovati alcuni biglietti firmati dall’uomo che confermerebbero la sua intenzione nel farla finita. A parlare del loro rapporto a La Repubblica Roberto Scaglioni, amico di musica della coppia: “Erano separati in casa da anni, c’erano molti problemi. Se devo dire che erano felici direi di no, ma in questo momento faccio fatica ad aggiungere altro.” Scaglioni ha anche raccontato che Mauro e Adriana erano rimasti a vivere insieme per il mutuo: “fino a qualche tempo fa io e mia moglie andavamo a cena da loro, ci invitavamo ma appena entrati io confessavo lui in un angolo, e lei confessava Adriana da un’altra parte.”