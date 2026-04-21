Tragedia in una casa a Castel Maggiore, nel Bolognese: un 73enne avrebbe ucciso la moglie per poi togliersi la vita. Le indagini sono in corso.

A Castel Maggiore, nel Bolognese, si è consumata una tragedia domestica: un uomo ha ucciso la moglie e si è tolto la vita. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarirne il contesto.

Dramma familiare a Castel Maggiore: la scoperta dei corpi e l’allarme del figlio

Nel primo pomeriggio di oggi, a Castel Maggiore (provincia di Bologna), è emersa una tragedia domestica che ha sconvolto la comunità. Come riportato da Sky Tg24, i corpi senza vita di una donna di 63 anni e del marito 73enne sono stati rinvenuti all’interno dell’abitazione dove vivevano. A fare la drammatica scoperta sarebbe stato il figlio dell’uomo, un 45enne, che non riuscendo a mettersi in contatto con il padre dalla sera precedente ha deciso di recarsi di persona nell’appartamento.

Secondo le prime ricostruzioni investigative, la donna sarebbe stata uccisa, probabilmente per strangolamento, tra la serata del 20 aprile e le prime ore del giorno successivo. L’uomo si sarebbe poi tolto la vita alcune ore dopo, impiccandosi all’interno della casa.

Il figlio, dopo aver inviato messaggi e tentato più chiamate senza risposta, avrebbe trovato i due corpi: la madre in cucina e il padre nello studio al piano superiore, dove si sarebbe impiccato con un cavo elettrico.

Tragedia a Castel Maggiore: 73enne uccide la moglie e si toglie la vita, indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castel Maggiore e della compagnia di Borgo Panigale, insieme alla sezione investigazioni scientifiche e al pubblico ministero di turno in Procura, Federica Messina. Le autorità hanno disposto l’autopsia su entrambi i corpi per chiarire con precisione le cause dei decessi e ricostruire la dinamica degli eventi, anche se l’ipotesi prevalente resta quella dell’omicidio-suicidio.

Dalle prime informazioni raccolte da Mediaset Tgcom24, l’uomo, identificato come Mauro Zaccarini, e la moglie Adriana Mazzanti, sarebbero stati entrambi pensionati e uniti da un matrimonio celebrato in seconde nozze. La coppia, molto conosciuta in paese anche per alcune esibizioni musicali alle feste locali come “Adriana e Mauro, super duo”, avrebbe attraversato una fase di forte crisi relazionale negli ultimi tempi, arrivando di fatto a una separazione pur continuando a convivere. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire le motivazioni e il contesto che hanno portato al drammatico epilogo.