Droni abbattuti a Sebastopoli: Mosca segnala 15 veicoli neutralizzati

Attacchi con droni tra Kiev e Mosca generano intercettazioni diffuse e incendi localizzati senza vittime, mentre i numeri diffusi dalle parti restano divergenti

Negli ultimi sviluppi segnalati dalle agenzie e dalle autorità locali, un’operazione di intercettazione ha bloccato un attacco con droni su Sebastopoli, principale base della Flotta del Mar Nero. Secondo il governatore locale, attraverso la ricostruzione diffusa da Tass, le forze di difesa aerea avrebbero abbattuto quindici dispositivi, mentre le autorità di soccorso non hanno registrato danni a obiettivi civili.

In questo contesto è importante distinguere tra le versioni ufficiali russe e i resoconti provenienti da Kiev, che riportano numeri e dettagli talvolta divergenti su scala più ampia.

Le versioni ufficiali a confronto

Da un lato Mosca ha parlato di un massiccio impiego di velivoli senza pilota diretti contro infrastrutture in Crimea e in diverse regioni della Federazione, sostenendo che molti di essi siano stati intercettati.

In particolare, tramite il ministero della Difesa e i governatori regionali sono arrivate segnalazioni di decine di droni intercettati e incendi localizzati nei punti di caduta. Dall’altro, l’Aeronautica ucraina ha fornito il proprio bilancio, descrivendo come le postazioni antiaeree ucraine abbiano neutralizzato un gran numero di velivoli partiti dalla Russia. La sovrapposizione di cifre e la presenza di danni provocati dai resti dei droni rendono però complessa una verifica immediata e indipendente.

Il racconto di Mosca

Le autorità russe hanno riferito che l’attacco ha interessato la Crimea annessa e fino a diciassette regioni della Federazione, oltre che le acque del Mar Nero e del Mar d’Azov. Tra i punti citati figurano depositi di carburante e porti, con l’indicazione che alcuni impatti hanno provocato incendi di entità limitata ma senza vittime segnalate. A Sebastopoli, in particolare, sarebbe stato spento un piccolo rogo a seguito della caduta dei resti di un drone, mentre in altre aree — come il porto di Vysotsk nella regione di Leningrado e alcune località del sud — si sono registrati focolai e danni materiali limitati. Le autorità hanno insistentemente sottolineato l’assenza di danni a obiettivi civili nella città di Sebastopoli.

Impatto sulle infrastrutture e rischi collaterali

Al di là delle dichiarazioni ufficiali, le informazioni arrivate dalle regioni interessate evidenziano come i maggiori rischi non siano sempre gli impatti diretti ma i danni collaterali causati dalla caduta dei resti degli droni. Sono stati segnalati vetri rotti e danni a edifici pubblici nelle vicinanze di ospedali, con pazienti spostati per precauzione in alcuni casi; per fortuna, secondo le fonti locali, non si registrano feriti gravi. Gli incendi in depositi e impianti portuali hanno richiesto interventi dei vigili del fuoco, mentre la gestione degli approvvigionamenti energetici e del carburante è stata monitorata per evitare interruzioni più ampie.

Focolai e risposte operative

Le autorità regionali hanno descrittivamente isolato gli incendi e avviato verifiche sui danni infrastrutturali, con il personale di emergenza impegnato nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. La presenza di resti di droni caduti in aree popolate ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza pubblica e spinto a evacuazioni temporanee in alcuni punti. Le forze di difesa hanno confermato l’uso di sistemi di intercettazione a più livelli: radar, unità a terra e mezzi di contromisura elettronica per ridurre l’efficacia degli attacchi.

Bilancio complessivo e riferimenti incrociati

Sul piano numerico, le due parti offrono dati differenti: fonti russe hanno parlato di centinaia di droni impiegati nell’insieme degli attacchi, mentre Kiev ha dichiarato di aver neutralizzato decine o centinaia di velivoli lanciati dalla Federazione, indicando un coinvolgimento operativo su più fronti. In molte aree gli effetti principali sono stati danneggiamenti materiali e incendi circoscritti, senza vittime segnalate dalle autorità sanitarie locali. Rimane comunque alta la tensione per il potenziale aumento di frequenza di simili azioni e per la necessità di verifiche indipendenti che possano chiarire definitivamente entità e responsabilità degli episodi.