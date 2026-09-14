Colloqui tra Mosca e Kiev per un cessate il fuoco nel settore energetico

Mosca e Kiev stanno negoziando una tregua energetica per l'inverno, mentre continuano gli attacchi reciproci. Scopri i dettagli e le dichiarazioni dei leader mondiali.

Mentre il conflitto tra Russia e Ucraina continua a fare notizia, emergono nuove informazioni sui colloqui tra i due paesi per un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. Le tensioni rimangono alte, con attacchi reciproci che continuano a colpire sia le infrastrutture ucraine che russe.

In un contesto di crescente instabilità, i leader mondiali stanno cercando di mediare per trovare una soluzione che possa alleviare le sofferenze delle popolazioni coinvolte.

Le ultime dichiarazioni dei leader russi e ucraini offrono uno sguardo sulle possibili vie d’uscita da questa crisi.

Colloqui per una tregua energetica

Una fonte vicina alla posizione russa ha rivelato che Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui per un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. Tuttavia, fonti vicine al Cremlino affermano che il presidente russo Vladimir Putin è riluttante a raggiungere un accordo prima dell’inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni.

Secondo due alti funzionari ucraini, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vorrebbe dimostrare all’opinione pubblica americana, stanca degli alti prezzi del carburante, di essere al lavoro per ridurli. Questo potrebbe spiegare l’interesse degli Stati Uniti nel facilitare i colloqui tra le due parti in conflitto.

Nuovi attacchi e vittime

Mentre continuano i tentativi di negoziato, nuovi raid russi hanno colpito la capitale ucraina, provocando almeno due morti. Anche droni ucraini hanno raggiunto la città russa di Saratov causando danni alle infrastrutture e alcune vittime. Questi attacchi dimostrano come la situazione rimanga estremamente delicata e imprevedibile.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha anticipato la possibilità di un incontro trilaterale tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi già questo mese. Se tutte le parti saranno d’accordo, il vertice potrebbe svolgersi in autunno, con l’obiettivo di trovare una soluzione duratura al conflitto.

Dichiarazioni dei leader mondiali

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato il raggiungimento di un’intesa tra i Paesi membri per la deroga all’acquisto di missili Patriot. Questo accordo permetterà all’Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia.

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha dichiarato che l’Occidente ha convinto in diverse occasioni l’Ucraina a rifiutare soluzioni di pace con la Russia. Lavrov ha invitato l’Occidente a non entusiasmarsi troppo per le nuove idee di pace, sottolineando che ci sono state molte opportunità per fare la pace in passato.

Il presidente russo Vladimir Putin ha assicurato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di non avere intenzione di attaccare l’Europa. Putin ha dichiarato che la Russia non ha assolutamente alcun piano aggressivo nei confronti dell’Europa, smentendo le preoccupazioni espresse da alcuni leader europei.

Intanto, la Gran Bretagna ha già consegnato all’Ucraina 25.000 droni nell’ambito dell’impegno a fornirne 120.000 nel corso dell’anno. Il ministro della Difesa britannico Wes Streeting ha dichiarato che questi droni coprono l’intero spettro delle capacità necessarie per aiutare l’Ucraina a combattere contro la Russia.

Scandali di corruzione in Ucraina

Sul fronte interno, continuano gli scandali di corruzione che hanno colpito la cerchia ristretta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’ultimo caso riguarda il procuratore generale dell’Ucraina, Ruslan Kravchenko che si è dimesso dal suo incarico a seguito di accuse di corruzione. L’Ufficio nazionale anticorruzione (Nabu) e la Procura specializzata anticorruzione (Sapo) hanno scoperto un sistema di riciclaggio di denaro guidato da un funzionario della procura generale.

Secondo gli inquirenti, la rete criminale coinvolta riceveva denaro per proteggere i call center che effettuavano truffe telefoniche e riciclava milioni di dollari. Le truffe telefoniche sono aumentate vertiginosamente sia in Ucraina che in Russia negli oltre quattro anni di guerra. La Global Initiative Against Transnational Crime (GI-TOC) stima che questo tipo di attività illecita impiega circa 60.000 persone in Ucraina.

Kravchenko ha respinto le accuse, definendole completamente infondate, ma ha comunque annunciato le sue dimissioni per evitare che la carica di Procuratore Generale venga utilizzata come strumento di scontro politico.