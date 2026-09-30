Continua a tenere banco il delitto di Garlasco, dopo la chiusura delle indagini su Sempio da parte della Procura di Pavia. In attesa di capire cosa succederà all’attuale indagato, spuntano nuove intercettazioni, in una la protagonista è Daniela Ferrari, che parla anche di Luciano Garofano, l’ex comandante dei Ris.

Caso Garlasco, spuntano nuove intercettazioni dei Sempio

In attesa di capire se Andrea Sempio sarà rinviato a giudizio, spuntano nuove intercettazioni. In una di questa la madre dell’attuale indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco avrebbe pronunciato la frase “Garofano ci ha un pò venduti”. Si tratterebbe di una valutazione personale da parte delle donna, che però avrebbe acceso l’attenzione degli inquirenti.

Ma ecco le altre intercettazioni.

Garlasco, intercettata la madre di Andrea Sempio: “Temono un’altra verità”

Per quanto riguarda l’impronta numero 33 e l’ipotesi di un incidente probatorio, in una conversazione con la madre, datato 30 settembre 2025 e riportata anche da Corriere della Sera e Repubblica, Andrea Sempio ha raccontato che Garofano avrebbe insistito affinché l’impronta fosse esaminata in quella sede.

Secondo quanto riferito da Sempio, l’ex generale avrebbe prospettato il rischio di un esito favorevole alla Procura, scenario che avrebbe potuto rendere più difficile ogni successiva mossa della difesa. Precisiamo che si tratta solo di ricostruzioni e timori espressi nelle conversazioni intercettate, non di accertamenti giudiziari. Nello stesso quadro emergono anche riferimenti ai contrasti già esistenti tra Luciano Garofano e l’avvocata Angela Taccia.