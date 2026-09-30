Marco Adamo è stato condannato a 25 anni di carcere per l’omicidio del benzinaio Nahid Miah, avvenuto il 25 maggio del 2025. Adamo, all’epoca dei fatti 18enne, aveva confessato il delitto una settimana dopo. Ecco tutti i dettagli.

Ardea, benzinaio ucciso per 500 euro: “Ha riso di me”

Era il 27 maggio del 2025 quando il benzinaio Nahid Miah fu accoltellato a morte ad Ardea (Roma), al distributore Tor San Lorenzo.

Il responsabile, Marco Adamo, 18enne all’epoca dei fatti, dopo una fuga di una settimana ha confessato il crimine: “Ha riso di me, l’ho accoltellato“. Secondo le ricostruzioni, Adamo si era recato al distributore per rubare l’incasso, che era di 500 euro, con Miha che avrebbe fatto resistenza. Da lì sarebbe nata una colluttazione, col benzinaio ferito a morte da una coltellata al cuore.

Miah era originario del Bangladesh e padre di due figli.

Uccise un benzinaio ad Ardea per 500 euro: condannato a 25 anni Marco Adamo

Marco Adamo è stato ritenuto responsabile della morte del benzinaio Nahid Miah, ucciso con un fendente al cuore nel maggio dello scorso anno ad Ardea. La Corte d’Assise di Roma ha pertanto condannato l’allora 18enne a 25 anni di carcere.