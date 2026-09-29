Al fermo dei vigili la scoperta assurda, ulteriori ricerche nel database hanno svelato che il soggetto aveva già precedenti per reati commessi in passato.

Il controllo stradale può apparire una formalità per gran parte degli automobilisti nonostante sia normale avere un po’ di tensione perché è sempre un controllo e si ha paura di avere qualcosa fuori norma sul proprio autoveicolo per questo motivo l’impressione che date fa già buona parte del lavoro, se si appare tranquilli sarà una formalità.

I posti di blocco e come comportarsi

Come anticipato in apertura i posti di blocco fanno parte del lavoro dei vigili urbani e quando si è destinati ad essere fermati oltre alla paletta che scende sale anche l’ansia.

Tuttavia se non si ha nulla di sospetto e l’auto risulta in regola il controllo è una formalità e gli agenti vi lasceranno andare senza alcun sospetto ed è quello che capita nella maggior parte dei controlli.

Anche se a volte possono capitare situazioni dove i soggetti vengono fermati più a lungo, se non vi è corrispondenza con i dati del veicolo, assicurazione o revisione scaduta o anche se l’auto risulta sospetta per altri motivi.

Una spada sul sedile posteriore, scatta la denuncia

Un posto di blocco si è rivelato un problema per un 46enne di origine straniera che è stato fermato per un controllo dai vigili della Polizia Locale di Seregno in provincia di Monza e della Brianza.

Il soggetto hanno scoperto gli agenti, come riporta TGCom24, aveva a bordo sul sedile posteriore una spada di un metro.

Alla domanda del motivo per cui avesse una simile arma a bordo l’uomo, sicuramente in grave imbarazzo non ha saputo fornire alcuna risposta. E’ quindi scattata la denuncia per porto abusivo di armi e dai controlli è anche emerso che avesse precedenti per reati contro la persona e violazioni delle norme in materia di immigrazione.

Certamente questa scoperta ha aggravato il già pesante quadro penale del soggetto.