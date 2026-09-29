Tragedia a Bolzano: la bimba di 5 anni è stata investita davanti al Waltherpark e trasportata d’urgenza in ospedale, dove è morta poco dopo.

Tragedia a Bolzano, dove una bimba di appena 5 anni è stata investita da un furgone davanti al centro commerciale Waltherpark. Trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni disperate, la piccola è morta poco dopo il ricovero. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Bimba di 5 anni investita da un furgone davanti al centro commerciale: indagini in corso

Una bimba di 5 anni è morta all’ospedale San Maurizio di Bolzano dopo essere stata investita da un furgone nella mattinata di oggi, martedì 29 settembre. L’incidente si è verificato intorno alle 10.20 in via Garibaldi, davanti all’ingresso del centro commerciale Waltherpark, in una zona situata a pochi passi dalla stazione ferroviaria. La piccola, che si trovava con la madre, sarebbe stata travolta dopo essersi allontanata per pochi istanti.

Secondo una prima ricostruzione, come riportato da Rai News, il mezzo coinvolto sarebbe stato un furgoncino utilizzato per le operazioni di carico e scarico delle merci e impegnato in una manovra. La dinamica precisa dell’accaduto resta comunque da chiarire.

Investita da un furgone davanti al centro commerciale: morta bimba di 5 anni

Le condizioni della bimba sono apparse subito disperate. I soccorritori intervenuti sul posto hanno prestato le prime cure e tentato di rianimarla, prima di trasferirla d’urgenza in codice rosso al San Maurizio. Nonostante l’intervento dei sanitari e gli sforzi compiuti per salvarle la vita, la piccola è deceduta poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate nell’investimento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del fuoco, polizia di Stato e forze dell’ordine, mentre gli agenti del nucleo infortunistica della polizia locale hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto. Saranno gli accertamenti a stabilire l’esatta dinamica dell’investimento e le eventuali responsabilità.