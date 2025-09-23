Polonia: Tusk, 'riapriremo posti di blocco al confine con la Bielorussia'

Varsavia, 23 set. (Adnkronos) - Il 25 settembre la Polonia riaprirà i posti di blocco al confine con la Bielorussia, chiusi il 12 settembre a causa delle esercitazioni militari "Zapad 2025". Lo ha annunciato il primo ministro polacco Donald Tusk. "Tra un giorno e mezzo, nella n...

Varsavia, 23 set. (Adnkronos) – Il 25 settembre la Polonia riaprirà i posti di blocco al confine con la Bielorussia, chiusi il 12 settembre a causa delle esercitazioni militari "Zapad 2025". Lo ha annunciato il primo ministro polacco Donald Tusk. "Tra un giorno e mezzo, nella notte tra giovedì e venerdì, i valichi di frontiera saranno riaperti", ha dichiarato in una trasmissione trasmessa da Tvp Info, aggiungendo che "il ministro degli Interni Marcin Kerwinski firmerà l'ordinanza corrispondente".