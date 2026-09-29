Il corpo è stato ritrovato dai vigili del fuoco e dai carabinieri nella serata di ieri, lunedì 28 settembre 2026.

Il vicedirettore di Libero, Andrea Tempestini, è stato trovato morto in casa a Milano nella serata di ieri, lunedì 28 settembre 2026.

Trovato morto in casa il vicedirettore di Libero Andrea Tempestini: aveva 40 anni

Nella serata di ieri, lunedì 28 settembre 2026, è stato trovato morto in casa in zona Maciachini a Milano il vicedirettore di Libero Andrea Tempestini, di anni 40.

A fare la terribile scoperta i vigili del fuoco e i carabinieri, intervenuti sul posto dopo una telefonata da parte della sorella di Tempestini, che non aveva più avuto sue notizie da un paio di giorni. Le forze dell’ordine hanno effettuato tutti gli accertamenti, secondo quanto trapela non sarebbero emersi segni della presenza in casa di altre persone, né segni di violenza sul corpo dell’uomo.

Sarebbero inoltre stati trovati dei biglietti, per questo per il momento l’ipotesi più accreditata è che Andrea Tempestini si sia tolto la vita.

Morto Andrea Tempestini: a Libero dal 2010

Andrea Tempestini è stato trovato morto in cantina nel suo appartamento di Milano. Al momento l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un gesto volontario.

Tempestini lavorava a Libero dal 2010, dopo essere passato dalle redazione de Il Sole 24 Ore e Libero Mercato. Tempestini si occupava soprattutto di coordinare la redazione online, guidando le strategie Seo e i podcast.