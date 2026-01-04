Tragedia ad Ardea nella serata di sabato 3 gennaio: uno scontro frontale tra due auto lungo via Laurentina ha provocato la morte di tre persone e il ferimento grave di un giovane, segnando un drammatico inizio d’anno per la comunità locale.

Tragedia ad Ardea: indagini in corso e interventi sul luogo dello schianto

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale per i rilievi e il sequestro dei veicoli coinvolti. Le prime ricostruzioni, come riportato da Today, ipotizzano un sorpasso azzardato o una perdita di controllo in curva da parte di una delle due auto, ma le indagini sono ancora in corso per stabilire la dinamica precisa dello schianto.

“Morti tutti e tre”. Il sorpasso, poi lo schianto: epilogo drammatico dopo l’impatto violentissimo ad Ardea

Sabato 3 gennaio, la tranquilla serata di Ardea è stata spezzata da un grave incidente stradale avvenuto lungo via Laurentina, all’altezza di via dei Colli Marini, poco dopo le 21:30. Due auto, una Nissan Juke e un’Alfa Romeo Giulietta, si sono scontrate frontalmente in circostanze ancora da chiarire.

Secondo quanto riportato da Today, nell’impatto hanno perso la vita il conducente della Nissan, Antonio Arminio, 37 anni, e i due coniugi a bordo dell’Alfa Romeo, Giovanni Rossi, 70 anni, e la moglie Rita Di Napoli, 63 anni. Il loro figlio, di 32 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Ariccia, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. La famiglia si trovava ad Ardea per visitare dei parenti, rendendo l’incidente ancora più drammatico.

Le salme delle tre vittime sono state trasferite al policlinico Tor Vergata per gli esami autoptici. L’incidente ha provocato forti rallentamenti nella zona e ha lasciato la comunità locale sotto choc, segnando un tragico inizio d’anno a pochi chilometri da Roma.