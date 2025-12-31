Tragedia a Platania, nel Catanzarese: un incidente stradale nella notte ha provocato la morte di un 16enne e il ferimento di un altro giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, mentre sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Incidente a Platania: intervento dei soccorsi e accertamenti in corso

Secondo le prime indiscrezioni, come riportato da QuiCosenza, alla guida dell’auto si trovava un ragazzo di 18 anni, rimasto incastrato tra le lamiere dopo l’impatto. I Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale – sono intervenuti per estrarlo dall’abitacolo e affidarlo alle cure del personale sanitario del SUEM 118, che ha disposto il trasferimento in ospedale.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del sito e del veicolo coinvolto, mentre sul posto sono giunte le forze dell’ordine per gli adempimenti di competenza. Sono tuttora in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica del tragico incidente.

Incidente a Platania, auto si schianta contro gli alberi: la vittima aveva 16 anni

Ancora sangue sulle strade della Calabria. Il bilancio del grave incidente avvenuto nella serata di ieri, martedì 30 dicembre, nel territorio comunale di Platania, in provincia di Catanzaro, è di una vittima e un ferito. Come riportato da La CNews 24, A perdere la vita è stato il 16enne Saverio Foti, residente a Modena ma originario di Lamezia Terme, dove si trovava per trascorrere le vacanze natalizie.

Il sinistro si è verificato lungo la strada comunale Panetti–Mercuri–Rito, dove una Fiat Tipo, con a bordo due giovani, è uscita di carreggiata per cause in corso di accertamento, terminando la corsa finendo fuori strada e impattando violentemente contro alcuni alberi. L’urto è stato devastante e non ha lasciato scampo al giovane passeggero.