Un incidente tecnico ha interrotto la normale attività della funivia del Monte Moro, a Macugnaga, provocando alcuni feriti e il blocco dell’impianto, con centinaia di persone rimaste in quota e costrette a essere evacuate con mezzi aerei. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Incidente in funivia a Macugnaga: le indagini in corso

Mattinata di forte tensione alla funivia del Monte Moro, nel territorio di Macugnaga, in Valle Anzasca.

L’incidente si è verificato intorno alla tarda mattinata presso la stazione a monte dell’impianto, situata a oltre 2.800 metri di altitudine. Secondo le prime ricostruzioni, come riportato dal Corriere della Sera, una cabina in arrivo dal secondo tronco non avrebbe rallentato correttamente in fase di ingresso, raggiungendo la stazione con una velocità anomala e andando a colpire una struttura di contenimento.

Incidente in funivia a Macugnaga: passeggeri intrappolati e diversi feriti, soccorsi in azione

A bordo ci sarebbero stati diversi passeggeri, sei dei quali avrebbero riportato conseguenze fisiche lievi. I feriti sono stati assistiti immediatamente, anche grazie alla presenza casuale di personale sanitario in zona, e successivamente trasportati in ospedale con l’elicottero del 118.

L’urto ha causato l’arresto completo dell’impianto, unico attualmente operativo nella località sciistica, lasciando bloccate in quota circa cento persone tra turisti e addetti ai lavori. Tra i passeggeri in attesa di evacuazione anche diversi bambini. Per riportarli a valle in sicurezza sarebbe stato organizzato un ponte aereo con il supporto degli elicotteri dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza, con il coordinamento del Soccorso Alpino e dei Carabinieri, impegnati anche nella ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto.