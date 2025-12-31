Tragedia in Perù: incidente tra treni per Machu Picchu, drammatico bilancio

Un grave incidente ha colpito una delle principali vie di accesso a Machu Picchu: due treni turistici si sono scontrati nel sud del Perù, causando una vittima e decine di feriti, molti dei quali visitatori stranieri. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tragedia in Perù: incidente tra treni per Machu Picchu, indagini in corso

Come riportato da Reuters, le autorità locali hanno immediatamente attivato i protocolli di emergenza, con l’intervento di ambulanze e squadre di soccorso sul luogo dell’impatto. I convogli coinvolti apparterrebbero alle compagnie PerúRail e Inca Rail, che operano sulla tratta verso la celebre cittadella Inca.

La polizia e la procura di Cusco hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro e individuare eventuali responsabilità, mentre l’ente per la tutela dei consumatori ha annunciato l’apertura di un’inchiesta. Sono in corso anche contatti con le ambasciate dei Paesi interessati: tra i feriti figurerebbero cittadini statunitensi, come confermato da fonti diplomatiche. Nel frattempo, il traffico ferroviario sulla linea è stato sospeso.

Il grave incidente ferroviario ha scosso il sud del Perù lungo la linea utilizzata quotidianamente da visitatori diretti a Machu Picchu. Nel primo pomeriggio di ieri, due convogli turistici si sono scontrati frontalmente nella zona di Pampacachua, a breve distanza da Ollantaytambo e a circa due ore da Cuzco.

Nell’impatto avrebbe perso la vita un ferroviere di 61 anni, macchinista di uno dei treni coinvolti. Il bilancio dei feriti varia secondo le fonti ufficiali, ma si attesterebbe tra le 30 e le 40 persone, molte delle quali in condizioni serie. I passeggeri, in gran parte turisti stranieri, sono stati soccorsi e trasferiti in diverse strutture sanitarie della regione di Cuzco.