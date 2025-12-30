Interruzione nel tunnel della Manica: guasto tecnico ferma i treni Eurostar e blocca i collegamenti tra Londra, Parigi, Bruxelles e Amsterdam. La situazione.

I collegamenti ferroviari tra il Regno Unito e il continente europeo subiscono un’interruzione significativa: un guasto elettrico nel tunnel sotto la Manica ha fermato tutti i treni Eurostar diretti a Londra, Parigi, Bruxelles e Amsterdam, causando ritardi, cancellazioni e disagi per centinaia di passeggeri.

Interruzione del servizio Eurostar: cause e conseguenze

Il blocco dei treni Eurostar arriva in un momento di forte traffico per la compagnia, che lo scorso anno ha trasportato 19,5 milioni di passeggeri, segnando un record storico.

Negli ultimi mesi, inoltre, altre aziende ferroviarie hanno manifestato interesse ad aprire nuove rotte concorrenti nel tunnel della Manica, come il gruppo Virgin, che ha ottenuto l’accesso al deposito londinese di Temple Mills, considerato strategico per i servizi futuri tra Londra e il continente.

I disagi attuali evidenziano la vulnerabilità della linea ferroviaria, cruciale per i collegamenti tra Regno Unito e Europa, e sottolineano l’importanza di interventi tempestivi e coordinati tra i gestori della rete.

Guasto tecnico nel tunnel della Manica: Eurostar sospende i treni tra Londra e le principali città europee

La circolazione dei treni Eurostar tra il Regno Unito e il continente europeo è stata interrotta a causa di un doppio guasto tecnico che ha colpito il tunnel sotto la Manica. Secondo quanto comunicato dall’operatore ferroviario, “c’è stato un problema con l’alimentazione elettrica al tunnel della Manica seguito dall’arresto di un convoglio“, causando la sospensione di tutti i collegamenti tra Londra, Parigi, Bruxelles e Amsterdam fino a nuovo avviso.

Il gestore del tunnel, Getlink, ha confermato che l’incidente ha richiesto interventi tecnici sui cavi elettrici e ha previsto una “graduale ripresa” del traffico a partire dalle 15:00 ora francese. I passeggeri, molti dei quali in attesa alla stazione londinese di St Pancras, stanno affrontando ritardi e cancellazioni significative.

Eurostar ha raccomandato di posticipare i viaggi e ha fornito opzioni di rimborso o voucher elettronici per modificare liberamente le prenotazioni. “Consigliamo vivamente a tutti i nostri passeggeri di rimandare il viaggio a un’altra data. Vi preghiamo di evitare di recarvi in stazione, a meno che non abbiate già un biglietto per viaggiare oggi“, si legge nella nota ufficiale.